麥浚龍《風林火山》康城首映 影評批故事情節混亂不連貫 (17:51)

麥浚龍（Juno）執導的電影《風林火山》入選「第78屆康城電影節」的午夜放映單元，並於香港時間今天（17日）在當地舉行世界首映。Juno率領有份主演的古天樂、高圓圓及梁家輝出席首映，劉青雲及神隱多時的金城武則未有現身。4人在首映前現身紅地氈，現場播放着George Michael的經典金曲《Careless Whisper》及《風林火山》弦樂主題曲，梁家輝聽見《Careless Whisper》即一邊哼着一邊跳舞。他盡顯風度，不時踎低為身旁穿上藍色拖尾長裙的高圓圓整理裙襬。他們在紅地氈逗留約半小時進入會場，獲場內觀眾起身拍掌。影片放映完畢後，全場觀眾再次起立拍掌，Juno發言並多謝觀眾。

不過，看過首映的不少觀眾事後均給予電影1、2星成績，直指有些動作場面很酷，但故事情節混亂，不知道自己看什麼；有觀眾甚至稱看到入睡、要中途離場。康城影展上免費派發的場刊《Screen Daily》，以「Sons Of The Neon Night' review: With no expense spared, Juno Mak constructs an alternate 1990s Hong Kong」為題，指Juno不惜代價打造出另一個1990年代的香港。影評對《風林火山》的畫面高度讚揚，更指出金城武睡在隧道出場一幕、白雪紛飛的銅鑼灣及一場電影史上最時尚的葬禮，均成功展現出電影的美術力量。

不過，影評指《風林火山》的「故事情節不連貫、敘事方式介乎神秘和混亂之間，幾乎讓人無法理解」、「感覺像缺少了很多東西，又可能確實是缺少了很多」。影評指《風林火山》的初剪版長達近7小時 ，濃縮成兩個小時後，在缺乏情感和敘事連接下，觀眾要花大量精神才可弄清楚故事結構和角色，如某些角色為何會突然出現和消失。觀眾要花時間投入電影裏的世界，而忽略了演員的表現。影評以「一部奇特的電影」來形容《風林火山》，並指它如果是一齣迷你影集會更好。影評網《letterboxd》指《風林火山》的情節過於複雜、欠缺趣味、故事與人物沒有任何關聯。

（即時娛樂）