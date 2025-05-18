鄭秀文邀王丹妮合唱《壞女孩》 因西安歌迷一事感動落淚 (16:40)

鄭秀文（Sammi）昨晚（17日）舉行第5場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，以一身性感紅色厘士造型與表演嘉賓王丹妮合唱梅艷芳經典作品《壞女孩》。

昨晚Sammi換上新裝，以黑色燕尾西裝配襯Headpiece，演唱《哭泣遊戲》、《上一次流淚》和《如何掉眼淚》等「眼淚三部曲」。工作人員之後上台替她除去西裝，展示紅色厘士連身衣，騷出完美身形。全場歌迷尖叫，Sammi風騷擺甫士。

她說︰「大家都知我每晚邀請嘅特別嘉賓風格都好唔一樣，有新人亦有喺樂壇比較耐嘅，仲會令大家意想不到。今晚呢位都有少少意想不到，我都幾興奮，同埋今晚揀呢首合唱嘅歌都令我好興奮，專登著咗呢一身赤紅衣服配合。」音樂前奏響起，王丹妮升上舞台，與Sammi一同唱跳《壞女孩》，她更將其中一句歌詞改成「Sammi太漂亮」，令Sammi笑逐顏開。

完成合唱後，王丹妮興奮向Sammi介紹身上的衣服︰「你睇吓我身上好多個M字，代表我對你嘅愛。」Sammi笑說：「係喎，好有心思，但差個『i』字，我唔係叫『阿M』我叫『阿Mi』，我一嚟到即係『M到』！」Sammi感謝王丹妮百忙中抽空擔任表演嘉賓：「多謝你一口答應嚟做我嘉賓，仲特登為唱呢首歌上堂，好有誠意！」Sammi笑言要落台換衫和吃東西，問王丹妮留步唱什麼歌，王丹妮說：「Sammi係我同埋所歌迷心目中《理想對象》！」

演唱會尾聲，Sammi走近觀眾席唱歌和收禮物，其中一位來自西安的女歌迷特別熱情，吸引了Sammi注意。該名女歌迷表示買了6場門票，又稱已愛了Sammi 27年及想與她合唱。Sammi表示安全理由不能請她上台，然後將咪遞給她。女歌迷一直用普通話示愛，後來卻以純正廣東話唱出《終身美麗》，Sammi感動得熱淚盈眶，做口形跟她隔空「合唱」。

（即時娛樂）