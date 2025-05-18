梁敏巧「鐵頭功」撞走林盛斌 曾展望葉蒨文玩遊戲耳仔紅 (19:30)

《大師兄Thank You Very Much 感謝祭》今晚（18日）播出新一集，梁敏巧夾多士時以「鐵頭功」猛撞阿Bob頭部；曾展望與葉蒨文一組，曾展望未玩先耳紅。（TVB提供 / 明報製圖）

「大師兄」錢嘉樂率領「獎老」阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰，主持的TVB特備節目《大師兄Thank You Very Much 感謝祭》今晚（18日）播出新一集。嘉賓有林盛斌（阿Bob）帶領的「女神配對計劃隊」及吳若希帶領的「奇情谷好友隊」。女神隊成員有關嘉敏、梁敏巧（Maggie）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴及羅毓儀；奇情谷隊的隊員則是鄭衍峰、曾展望（GM）、黃子桐、葉靖儀、許俊豪（Lincoln）及孔德賢。

「開心無敵夾多士」環節中，Sophie與GM這對「愛回家CP」的互動十分搶鏡。Sophie上場時曲線宣傳新節目：「有冇咩單身男士？」奇情谷隊馬上起哄，並推GM上場。錢嘉樂說：「我幫你揀GM啦！」當GM準備與Sophie夾多士時，被發現雙耳紅起來。

另邊廂，阿Bob和Maggie爆發火藥味，Maggie夾多士時以「鐵頭功」猛撞阿Bob頭部，一度令阿Bob「飛出電視畫面」。阿Bob忍不住說：「其實我有啲咩做得唔啱嘅，你咪同我講囉！」進行第二回合時，Maggie繼續攻勢，令阿Bob投降。Sophie在「開口中」環節中被「奇情谷隊」掟到滿面忌廉，她想反擊Lincoln時意外跌低，鄭衍峰竟繼續向她掟忌廉，相當無情。

（即時娛樂）