岑珈其自認控制狂 讚林宣妤清楚演員路向 沒女神包袱 (23:09)

岑珈其、黃溢豪、謝咏欣、林宣妤合演的ViuTV劇集《哪一天我們會紅》已播出了兩星期，岑珈其與黃溢豪在劇中飾演網上頻道「層層疊」的其中兩位主腦，林宣妤與謝咏欣則是「層層疊」的人氣網紅。岑珈其的角色行事有遠見，重要事務交由他決策，林宣妤、謝咏欣和黃溢豪異口同聲表示他真人跟角色相似，是一名有幽默感的領導者。黃溢豪更指岑珈其是控制狂︰「以前在組合『PlayTime』中演唱時，他已經說過『收聲先，你要聽我講』。可能因為他是獅子座性格，加上對工作認真又有演出經驗的關係，但私下的他不會搶着要話事。」

岑珈其自認是控制狂，但對妻兒絕不會有一家之主的霸道。他強調向來尊重太太意見，但生育、孩子教育及置業等大事都由他作最終決定。岑珈其說︰「我老婆是全職家庭主婦，照顧家庭和小朋友很辛苦。雖然是我掙錢，但我沒有擺出『我掙錢所以由我話事』的姿態。她看很多育兒教育書，教孩子教得很好，我非常感恩有這位超級好老婆！在孩子眼中，我是貪玩爸爸，因為很遷就而被他欺負，老婆就會投訴，說我做好人，她做壞人。」

林宣妤在劇中飾演網紅女神，情緒易受粉絲和網民影響。她認為角色與藝人的真實情况相似︰「網上有很多真真假假的事情，我是正常人，當網民留下難聽的話或負評時，我也會感到不開心。入行初期，我曾想留言反駁，但後來覺得爭辯也沒有用，最後決定不看也不必理會。」岑珈其贊同，認為未有一定的心理素質就不必回應，否則大力反擊只會令事情愈演愈烈。他與林宣妤首度碰面，起初以為她選美出身，必然有女神包袱，但合作後發掘了她的另一面。岑珈其說︰「林宣妤很清楚自己一心想向演員路進發，所以見她非常努力。當我知道她會打鼓時，我感到很意外。鏡頭後，她聰明善良，喜歡搞怪，不介意扮醜樣，還會講爛gag，有貪玩又麻甩的一面。」林宣妤感謝岑珈其經常與她聊天，令她輕易投入角色。

首次拍劇的謝咏欣覺得跟拍電影很不同，她認為拍劇最難的是密集式拍攝，但同時也有更多時間與對手相處交流，學會將角色自然生活化地演繹。她難忘首日開工拍攝第一場戲時因太緊張及未進入狀態而頻頻NG。謝咏欣說︰「唸對白時非常緊張，幾句簡單的話都拍了6、7次。感謝大家沒有責罵，還耐心地叫我慢慢試。」謝咏欣自知過了新人蜜月期，未來沒有藉口，必定要更努力爭取表現。對於電影市道低迷，她認為不必太悲觀，之前參與了兩部電影又嘗試拍劇，作為新人已經很幸運。

黃溢豪的劇中角色從未拍過拖，卻在網絡世界自認戀愛博士，他起初感到迷惘不懂演，經導演協助後，運用較誇張的手法才拿捏到。黃溢豪說：「我與鍾雪瑩有很多對手戲，她演戲很隨心，有自己節奏，但很快便能投入角色。我與謝咏欣很多年前已合作拍畢業學生作品短片，很記得她當時穿中學校服出現，拍短片時也演中學生。我比她大9年，當時不敢向她搭訕，怕她以為我是有企圖的怪叔叔。當時已覺她演技好，難怪她得獎啦！」

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（即時娛樂）