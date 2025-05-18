楊埕自爆介紹蔚雨芯樂宜認識 曾拒絕入股美容中心 (21:39)

馮素波（波姐）、楊埕、梁茵及謝高晉，今天（18日）出席他們主持的美食廚藝節目《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》發布會。波姐將在節目中帶領一班年輕人到多間食肆試食及製作創意餐單，楊埕因此體重急升10磅。波姐自言絕非「地獄評判」，會給予中肯意見，盡量「口」下留情，更成功游說餐廳老闆加入新菜式。她說︰「我廚藝了得，年輕時能獨自煮10多人分量的大餐。現在年紀大了，我已少下廚，變成『無飯』煮婦。如有機會再拍新一季，我可在節目中親自示範，讓大家試試我的手勢。今次節目以後生女為主，希望有機會拍攝長者版，想搞一次『老』友飯堂。」

楊埕與梁茵均有興趣當食肆老闆，這次趁拍攝向食店取生意經，所以酬勞只收車馬費。蔚雨芯（原名劉蒨樺）涉詐騙藝人廖樂宜投資共580萬元於旗下醫學美容中心，誇大購買醫學美容儀器與裝修中心的費用，並涉挪用公款逾310萬元，被控各一項盜竊、欺詐及企圖欺詐罪。楊埕說當日是她介紹兩人認識，樂宜曾邀請入股美容中心，但她拒絕了。楊埕解釋︰「初入行時，曾有人找我投資6位數入股美容中心，兩年後美容中心因蝕光而結業。我得到教訓，已學精，感覺不對勁時，寧願離場不玩。樂宜當時叫我投資，聽聞要500萬，我沒有錢又沒有膽量。」楊埕強調做生意最好由零開始親自處理，有齊文件清清楚楚，還有不熟就不做，否則很易出事。

梁茵曾在食肆做侍應，她坦言夢想開餐廳，雖然知道市道不景氣，加上不少人北上消費，但相信最艱難的時間已過。她已籌得百萬資本，有意與朋友合資開食店，主攻外賣市場。梁茵表示籌備壓力太大，未開店已感到辛苦。她說︰「眼見同行的生意相繼結業，好多朋友都潑冷水勸我不宜投資，打擊了我的信心。不過，我還是想試試，希望業主肯減租，正在物色地點營業。」

（即時娛樂）