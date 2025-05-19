龍婷澄清入名店沒掃貨 曾怕《中年》人多分薄資源 (13:06)

龍婷昨晚（18日）與周吉佩（吉吉）、古淖文、黃博等3屆《中年好聲音》成員錄影《中年好聲音321經典大戰》時，表示《中年好聲音》家族不斷壯大，能在節目中分到一句歌詞已經很不錯。她說：「這次與吉吉、支嚳儀、顏米羔、顏志恆及劉曉昆合唱搖滾版《Bad Boy》，我之前很少唱搖滾歌，有他們陪着比較好。為了帶給觀眾驚喜，我特別穿上短裙配合舞步，希望呈現青春感覺。」

被問到有否擔心《中年》成員漸多會分薄資源時，龍婷坦言曾擔心過，幸好工作量保持穩定。她透露早前曾到洛杉磯、溫哥華、多倫多及澳洲開演唱會，並在紀念鄧麗君演唱會上做嘉賓，入行後的收入一直很平均。

談到被發現在名店掃貨，龍婷否認過富貴生活：「我和朋友吃飯後拿着外賣袋進入名店逛了一圈，沒購買任何物品便離開，沒想到竟成為雜誌封面。我與朋友開玩笑說，吃個100、200的午餐就變成了富貴下午茶，如果他們想要上雜誌封面，就約我吃飯吧，哈哈﹗」龍婷自言是個理智消費者，不會刻意買禮物獎勵自己，多數根據實際需求購物。她說：「我的衣服和物品有貴有便宜，也會循環穿著。其實到了我這年紀，擁有3、4個可見人的手袋也正常。」曾傳緋聞的演唱會製作人丘亞葵被指「人財兩失」，外出時為省錢坐巴士，龍婷表示：「不想談這些事。日後在工作時遇見如何應對？以後再說吧。」

（即時娛樂）