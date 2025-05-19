Tyson Yoshi 7月啟德開騷 自封娛樂圈異類 唯一反派歌手 (15:54)

睽違3年，Tyson Yoshi宣布將於7月5至6日在啟德體藝館舉行《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》。Tyson直言沒想過有機會登上啟德舞台：「2019年在TTN舉行首次個人演唱會，當時成功售罄門票已覺得是人生巔峰，但世事如棋，永遠猜不到未來會發生什麼。6年後，我竟然可以在啟德體藝館開騷，真是意想不到，非常感恩！」

首次在啟德開騷，Tyson希望透過表演令觀眾看到他的成長︰「3年前在九展Star Hall舉行的第一次大型售票演唱會《My New World Order》時，大眾不算太認識我，所以當時透過說話來表達自己的諸多想法。今次在啟德開騷，我反而想以表演去呈現自己於這數年間的成長，少說話多表演，我也要叮囑自己『收嗲』，哈哈！」

演唱會以「The Villain（反派 / 壞人）」為主題，海報中的Tyson手持利劍，騎馬英姿殺氣騰騰。Tyson表示演唱會概念與他最愛的動漫有關：「我認為自己是娛樂圈的異類，如果將藝人比喻為漫畫角色，其他人可能像《火影忍者》或《海賊王》般的英雄角色，而我更像《死亡筆記》，所以持劍騎馬的確有『戰爭』的意味，但要殺的並非其他人，而是自己！這3年來，我經常與腦海中的『舊我』對話，每一次都會從中獲得新見解，並將『舊我』埋葬，成就全新的自己，所以這場戰爭其實是我與自己之間的較量。」

問到Tyson自認為是娛樂圈的「反派」的原因，他解釋︰「堅拒簽約任何公司都算最『反派』，加上我在音樂的選擇上也算叛逆，因為全世界都做的音樂類型，我偏偏不會做！『反派』得我一個，軒公（張敬軒）、Jeffrey魏浚笙、林家謙和Serrini都是『好人』。」

雖然即將成為人夫，Tyson稱不會禁止粉絲飛Bra上台，更會大方騷肌！他說：「騷肌是基本吧！若然不騷的話，我擔心大家會𠝹櫈及叫回水，雖然我不怕得罪人，但驚群情洶湧難以招架，不如從善如流啦，我先行『自首』便對了，哈哈！」為了令「最強Body」再創高峯，Tyson已戒口及健身：「最近已準備『閉關』謝絕出街吃飯，免得要拿着電子磅外出秤重，雖然朋友們已見慣不怪，但還是盡量避免吧！」

首場演出（7月5日）是未婚妻Christy的生日，Tyson透露早有準備：「可能當晚在現場率全場大合唱生日歌給Christy聽吧！事關她可能看到一半已經要飛奔到機場，提早到歐洲準備婚禮的事宜。今年無法跟她過生日，自己也有點內疚，但不要緊，往後每年的生日也會陪她過，而且Christy也明白我要好好完成這次演唱會，才能全心全力投入婚禮呢！」

他提醒樂迷們，演唱會的主角是他，不要過於執著於嘉賓！Tyson說：「最近與軒公合作的新歌《By My Side》反應非常熱烈，迅速登上多個平台的熱門榜首。如果新歌MV能成功在YouTube奪得熱門No.1，我建議軒公挑戰唱Rap，給樂迷一個驚喜！」

（即時娛樂）