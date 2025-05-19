鄭裕玲飛倫敦訪問偶像湯告魯斯︰我現在更喜歡他10萬倍 (17:49)

鄭裕玲（Do姐）數月前收到電影公司邀請，到英國倫敦出席《職業特工隊：最終清算》活動，訪問主角湯告魯斯（Tom Cruise）、希莉艾維（Hayley Atwell）等一眾演員。Do姐是湯告魯斯的粉絲，有機會能跟偶像聊天非常雀躍。她在短短的8分鐘訪問中詢問了湯告魯斯於戲中在機翼上的驚險場面，又與他談及吳宇森導演，最後更教他講廣東話，獲湯告魯斯盛讚是好老師。

Do姐先問湯告魯斯拍攝時如何做到高空飛機機翼上一幕，湯告魯斯說︰「我到現在還不知道﹗我小時候看到機翼行走表演，看着那個畫面，我當時心想『這是怎樣做到的』。這是我一直想嘗試的事情，你看我總會去做些我在《壯志凌雲》裏做的那些高空動作，然後我會持續改進，研究如何令空中攝影技術不斷進化，於是成為了一名特技飛行員。我會駕駛噴射機和不同型號的飛機，我還會跳傘。如果你看《巴利薛爾：飛常任務》、《職業特工隊：叛逆之謎》和《壯志凌雲：獨行俠》，這些是我在空中攝影領域工作超過30年的成果，這也促成了這一幕。我是一名專業的跳傘運動員和特技演員。導演和我談過，認為現在是我們能拍攝此場面的時候。我把想法寫下來，我們製作一份清單，列出所有我們需要學習的事情，以便順利拍攝這一幕。我希望能夠在飛機中達到零重力，我們選擇那些飛機，花很多時間去研究它們。那些飛機有80年歷史了，當你看早期的機翼行走表演，那時的飛機引擎不如現在那麼強大，會慢一點，所以當時的機翼行走表演跟我們現在做的完全不同。我們不斷改進和練習，我教飛行員如何駕駛載着我的飛機，我必須弄清楚自己該怎麼做，我們一步步地把它搞清楚。」

談到25年前執導《職業特工隊2》的香港導演吳宇森，湯告魯斯稱對他有很多回憶︰「他是我非常欽佩的人，我非常感謝他來拍這部電影，和他一起工作真是一種享受。首先，他是一位出色的藝術家，也是一個非常善良的人，他還是一個很棒的廚師。我很喜歡美食，他也是，所以我們常一起去餐廳食飯，他每次總會幫我點菜。我們把電影帶到香港的時候，香港對我來說非常特別，因為我去過那裏，第一次去是拍完《生於七月四日》之後。當我和吳宇森一起宣傳這部電影時，我們相處了一段日子，我必須說，能和他一起拍電影是一種榮幸，他的故事敘述方式和他感興趣的事情，都讓我非常着迷。」

Do姐最後問湯告魯斯可想以廣東話向香港粉絲宣傳《職業特工隊：最終清算》，湯告魯斯立即回答︰「你一定要幫我﹗拜託，幫幫我﹗」Do姐再問他是否願意接受這個挑戰，湯告魯斯再答︰「是的，幫幫我﹗」他在Do姐指導下以廣東話說出「約埋老best睇《職業特工隊》」及「《職業特工隊》好Firm」，更讚Do姐是「Great Teacher」。

Do姐的YouTube頻道「The Do Show」昨天（18日）播出足本訪問，她在影片的最後幾分鐘分享跟偶像見面的感受︰「看了他的電影這麼多年，看了那麼多部《職業特工隊》電影，因此我一直都非常期待﹗到我進入訪問室，看到他真人，我要跟你說，他是比熒幕上英俊10000倍﹗他上鏡也很帥，但現實中的他更有魅力，滿面笑容，立刻與你握手，而且很體貼，提醒我們留意周遭，舉止很紳士。他知道大家都希望和他合照，他教我拍照時應該站在哪兒。拍完之後，我們開始做訪問，他回答得很真誠，用心回答每一條問題。這種電影宣傳的媒體訪問環節，有數十位來自世界各地的KOL或主持人跟他做訪問，他依然會用心回答每一位的提問，尤其是要他講廣東話的部分，他都很樂意嘗試，令我印象很深刻。訪問結束後，他過來和我擁抱，還有跟我聊了幾句，他說很感謝我提起吳宇森，因為他都很掛念吳宇森和香港的觀眾，希望有機會可以再來，所以做了這個訪問我的得着就是，我現在更喜歡他10萬倍﹗」

（即時娛樂）