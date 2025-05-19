吳雨霏為鄭秀文演唱會任嘉賓被催復出：唔好成日掛住湊仔 (22:19)

鄭秀文（Sammi)在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行第六場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」，邀請吳雨霏（Kary)擔任表演嘉賓。Kary一度失聲，她堅持上台演唱。Sammi台上鼓勵她復出，Kary說要問老公和仔女。

Sammi與Kary合唱《愛是最大權利》後緊緊擁抱，Sammi說：「Kary把聲有啲唔舒服，但佢話唔怕，有你哋支持，會繼續唱好呢首歌！」Kary向觀眾揮手打招呼，Sammi接著說：「你唔好成日掛住湊仔，幾時返出嚟唱歌？（我依家咪出咗嚟囉！）哈哈，係咪即係從此出嚟先？要問吓老公同仔女？（問吓佢哋先啦！）」Sammi表示與Kary私下是好姊妹，經常聯絡問候近況。Kary說：「Sammi真係好好，雖然第一次唱歌做嘢，但私底下成日message我、問候我、鼓勵我。所以我要多謝你，你真係一位好好嘅朋友同埋前輩。」Sammi說：「我哋都係主內嘅姊妹，感謝、讚美主！」Kary大讚Sammi造型好靚，Sammi風騷笑說：「係我身材靚！」

Sammi落台換衫，Kary在台上對觀眾說：「今日發生咗小插曲，就係失咗聲，但係唔緊要，嚟到見到大家，我只係想enjoy呢個舞台，因為我真係好耐無上台唱歌。原來我12年前喺呢個台開過個人演唱會，有啲樂手12年前都有幫我彈過，所以當Sammi邀請我時真係好興奮。你哋想聽咩歌？」台下起哄，Kary徇眾要求演唱《我本人》，全場歡呼。

（即時娛樂）