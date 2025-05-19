黃妍倫敦開騷感動落淚 街頭拍新歌MV向路人搭訕唔尷尬 (22:56)

唱作女歌手黃妍（Cath）上周五（16日）在英國舉行《CATHAWAY 到處一遊音樂會》，全場爆滿，來自英國各地的樂迷支持外，更有香港歌迷不惜長途跋涉遠赴倫敦，只為與偶像同行。《CATH AWAY》是她以 Live House 形式舉行的巡演，去年由香港出發，陸續走訪多個城市，透過音樂連結人與人之間的情感，以「到此一遊」為主題，帶來一場療癒心靈的音樂旅程。當晚黃偉文、王樂儀與策劃整個企劃的監製細So亦有到場支持。

Cath 自2022年以來第三度踏足英國開騷，她笑言每次到來都像探望老朋友一樣親切。她自彈自唱《隨意的旅程》為音樂旅程揭開序幕。唱《心的全部》時，她突然感觸落淚。她笑說：「我覺得英國應該係花粉症加沙塵暴特別嚴重，我先會咁㗎！」全場爆笑，氣氛溫馨動人。Cath 更在音樂會上驚喜首唱即將推出的新歌《叫吧！大笨蛋！》，她親自作曲，王樂儀填詞，笑言創作這首歌時腦海早已浮現與歌迷大合唱的畫面，特意加入一段可以齊齊呐喊的部分：「當初就諗住現場要同歌迷一齊嗌，終於實現到，真係好感動！」Cath 稱這首歌是為有社交恐懼的人而寫：「如果你驚面對人群，呢首歌係會陪你一齊呐喊的！」

完成英國站演出後，Cath 只睡了三小時便投入新歌《叫吧！大笨蛋！》的 MV 拍攝，導演 Pazu Chan 專程往倫敦親自睇景，並著她以「大笨蛋」造型上陣，孭住巨型大笨蛋道具、彈著結他，遊走英國多個旅遊景點，並化身「英國村村長」，無懼尷尬、厚顏無恥地向路人搭訕、打招呼。Cath 笑說：「原來英國人都好熱情，小朋友見到大笨蛋會好開心！」她透露接下來會飛往荷蘭阿姆斯特丹探望朋友，決定順著假期將《CATH AWAY》帶得更遠，將會於 5 月 22 日在荷蘭阿姆斯特丹舉行一場特別場《CATH AWAY 黃妍到處一遊SPECIAL》，為旅程再添一筆精彩篇章。

（即時娛樂）