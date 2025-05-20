刑偵12｜林保怡凍齡有法 獲讚老戲骨 新人李海銅感激張振朗窩心舉動 (13:39)

李海銅在醫院情緒激動地默默垂淚一幕，亦演得恰到好處、我見猶憐。（無綫提供圖片）

飾演曾嘉儀的李海銅雖然仍是新人，但佔戲頗重，演出亦有發揮，衣衫襤褸造型夠搶鏡。（無綫提供圖片）

無綫劇《刑偵12》昨晚（19日）首播，甫開場一名妙齡少女曾嘉儀（李海銅飾）離奇地衣衫襤褸在鬧市現身、並暈倒在馬路上，一單同時涉及非法禁錮及人口販賣的案件即時展開，涉案者則是希業集團長孫傅一鳴（丘梓謙，蔥頭飾）。

負責調查案的刑警，分別是已被調離調查範圍的西區重案組督察刑凱（張振朗飾），及總區重案組丁洛風警司（林保怡飾）；2人憑不同線索，不約而同地查到昔日禁錮嘉儀的地點，並揭發了事件背後的驚人真相，原來被禁錮的不止嘉儀一人，由於嘉儀對一鳴有不可分割的依賴，故當初她逃脫禁錮之地亦非出於自願。

昨晚飾演曾嘉儀的李海銅雖然仍是新人，但佔戲頗重，演出亦有發揮，除了衣衫襤褸造型夠搶鏡，她在醫院情緒激動地默默垂淚一幕，亦演得恰到好處、我見猶憐；昨晚不少網民對曾嘉儀這個角色大表好奇，大讚靚女之餘，對李海銅美腿及皮膚亦讚不絕口。

談到醫院落淚一幕，李海銅感激兩位監製循循善誘外，亦感激張振朗窩心照顧，李海銅說：「佳導（鍾澍佳）同巢導（巢志豪）好好，拍嘅時候我只係入行2年左右，經驗唔算多，佢哋每一場會同我講解得仔細，亦都會好耐心tune我，亦都會畀足夠空間同時間我培養情緒。

另外我最想多謝嘅仲有張振朗，因為我第一日開工，就係拍醫院嗰2場情緒戲，因為經驗唔多，拍之前我一直戰戰兢兢，好驚自己喊唔出。振朗好好，佢陪我排咗2次戲、run咗幾次對白之後，我就好有feel，之後一roll機聽到振朗把聲，我就喊到收唔到聲。就算唔係拍緊佢嘅鏡頭，佢都畀足對白同語氣我，佢真係好照顧新人。」

至於劇集開頭的「暈倒馬路」戲，李海銅笑言拍攝時分秒必爭，整個劇組需要於2小時限時內完成拍攝，李海銅說：「呢段戲好難忘，當日係weekday 返工時間朝早8點至10點拍嘅，元朗大街好多車同人，我諗有超過100人圍觀；我着住嗰件衫行出去已經好矚目、更何况要暈低？」

她續說：「嗰日佳導巢導計好晒嗰幾條行車線、同埋兩條輕鐵路軌會有一個時間係會一齊綠燈，大概幾十秒左右，佳導當時同我講，我要喺呢幾十秒內盡情做戲，然後喺佢大叫：『暈低！』時，我即刻配合暈低就得，嗰下真係好緊張，個心就嚟要跳出嚟。拍完非常有滿足感，因為喺人生唔會有機會試到、可以攞正牌霸住幾條行車線出街瞓！」談到襤褸裝，李海銅笑言落妝比上妝更花時間：「我要冲2次涼，因為全身要攞落妝油洗完一次之後，再用洗面奶洗，然後再用沐浴露。」

2023年才透過藝訓班加入無綫的李海銅，修讀訓練班期間已有「班花」之稱；早前她在《逆天奇案2》中一登場，雖然只有短短數秒兼零對白，但仍在網絡引起討論。

相隔13年回歸無綫拍劇的林保怡，被網民笑指與15年前演《讀心神探》時沒有分別：「林保怡個樣點解好似冇變過」、「林保怡個樣咁多年都係咁」、「林保怡keep得好好；有網民讚林保怡演技：「林保怡好入戲，表情神態好自然」、「佢一皺眉就有啲嘢」。

（即時娛樂）