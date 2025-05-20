影后衛詩雅5.20推介浪漫打卡戶外裝置 傳遞神秘「蜜」碼 (14:29)

金像獎影后衛詩雅（Michelle）事業愛情皆得意，為回饋粉絲，Michelle除積極部署不同工作計劃之外，亦繼續拍攝YouTube頻道，珍惜與粉絲分享與交流機會。

Michelle說：「Run咗個YouTube已經6年幾，好多朋友都話好鍾意睇我嘅《衛食攻略》，鍾意睇我周圍食嘢。我除咗食嘢之外，都想拍多啲行街、打卡推介畀大家，因為咁食法真係好易肥。」

適逢今日「520愛情日」，Michelle帶隊到全新打卡浪漫景點，她說：「呢個咁高咁大型裝置叫做《織。愛》，聽個名都感受到當中嘅浪漫。你哋睇唔睇得出佢係咩？係一個放大版嘅飄逸婚紗頭紗！望住呢個裝置，令我回想起結婚當日，爸爸為我披上頭紗，再到老公為我揭開頭紗，成個過程就好似係由我出生以來，一直陪伴自己嘅家人，一直照顧自己直到我搵到另一半，同佢一齊揭開全新階段，係一種非語言嘅承諾，同結婚誓詞一樣深刻，頭紗對我嚟講別具意義。」

Michelle推介情侶們與及單身人士與《織。愛》打卡，她說：「拍緊拖嘅同另一半嚟打卡，可能會有想結婚感覺，呢度就有香港最新嘅婚姻登記處！單身嘅朋友都可以嚟，因為嚟得呢度嘅，都想追求愛情，隨時識到另一半。成個裝置係亞洲第一個使用3D全金屬打印技術建成嘅大型戶外建築作品，講個數字畀大家知，入面係由1312個心心組成，代表一心一意。再加埋你同另一半，就有1314個心心，係一生一世。記住呢兩個愛情『蜜』碼，無論係求愛定求婚都有用。成功咗記得話我知，畀返封媒人利市畀我。」

Michelle將拍攝的打卡片段上載社交平台，親身示範最美打卡角度與構圖。她說：「婚後一直都好忙，好想同老公再影多輯靚靚嘅結婚相，我諗住捉埋老公嚟打卡，預祝定我哋度蜜月，歡迎大家跟住玩跟住拍，再tag番我，祝大家甜甜蜜蜜。」

（即時娛樂）