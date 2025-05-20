奇情谷｜綠魔Karl替火辣女星頂酒出事 被富二代提出「交往」要求 (15:43)

昨晚一集的「奇情嘉賓」為公關界「拆彈專家」，人稱「綠魔」的Karl，他游走婚禮界跟時尚界，專門拆解關公災難。（無綫提供圖片）

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）主持的TVB Plus節目《奇情谷》，昨晚（19日）主題是「公關災難、婚嫁奇情、娛圈爆料」，「奇情嘉賓」為公關界「拆彈專家」，人稱「綠魔」的Karl，他游走婚禮界跟時尚界，專門拆解關公災難。

Karl於節目中對盛傳的狂野船P亦有所聞，但強調絕不會安排旗下女藝人出席，他說︰「有趟爭啲出事，有某位導演話搵我位女藝人出海試鏡。我都覺奇怪，都去睇下。點知去到碼頭見隻船無拍攝器材，仲掛住10幾件泳衣，我哋即刻轉身走啦。」

另一次是Karl險被拉上馬，話說他帶旗下性感女神級藝人到內地酒吧登台，他笑說︰「位女藝人本身好火辣，酒吧富二代老闆都以為佢好隨便，其實佢飲一杯酒都會醉。」身旁似乎知情的吳若希爆料說︰「又真係睇唔出喎，佢嗰樣又真係火辣辣，好玩得啲人。個名兩個字嘅，身材非常勁，同一位陳姓壞男孩拍過拖。」

當時富二代老闆要請性感女神飲酒，Karl挺身而出代頂一飲而盡，此舉令富二代驚為天人，接住邀請Karl到樓上VIP房，並提出「交往」發展的要求，最後遭Karl拒絕。

另外，Karl分享多單奇情婚宴，他說︰「疫情時候因為限聚令，賓客要係網上睇婚禮。嗰時直播一對新人連同父母、兄弟姊妹簽字（註冊）儀式。開頭都無事，跟住奶奶就問『啲禮金、人情呢』，最後諗到要親朋課金，先可以上網觀禮。」綠魔表示「媽寶」囝囝只好答應，事後要請一班好友食飯補數。

講到最爆就要數Karl英國求學時一位同學，該名同學貌似「郭天王」，但20歲那年跟初戀女友「搞出人命」，Karl說︰「佢老竇有頭有面又好嚴，要佢哋結婚。」婚宴前一晚準新郎跟一班兄弟在酒店舉行派對，負責婚宴的Karl亦在場。

第二朝一睡醒就出事，Karl無奈說︰「朝早起身唔見咗個新郎，我一邊要安撫新娘，一邊要搵當事人。」最終紙包不住火，已崩潰的新娘盡毀酒店房內物品。婚禮最終取消，但雙方家長堅持小朋友出世，男家派出「新郎」大哥，照顧安胎的女方。

最後2人日久生情，大哥放棄拍拖多年的女友，跟原本應是「弟婦」的女方結婚，更順理成章成為小朋友「父親」。不過荒唐事還未完，Karl接着說︰「早兩年細佬結婚都係我幫佢搞婚禮，大佬一家三口都有到，位小朋友都已經11、12歲，仲未知阿叔係親生老竇。」

（即時娛樂）