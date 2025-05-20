劉德華自揭曾被出賣經驗 獲邱禮濤讚冇擺明星款 (18:22)

劉德華和邱禮濤合作電影《獵金．遊戲》，華仔首次拍攝商業罪案片，他表示拍攝題材是和大家息息相關：「雖然我唔玩股票，但都好影響我哋嘅進度，可能近排股市唔太好，投資老闆都唔太願意聽我哋啲故事咁，係好值得我哋去探討一下。」

談到和兩位女主角倪妮和黃奕擦出不少火花，華仔笑言非常享受：「我不嬲嗌交都好叻，但我天生係談情嘅，現實生活中唔係好識，但一拍戲就大情人上身，倪妮會畀一個好舒服﹑好好嘅環境，佢會令到我好自然咁墮入愛河。」

鄭則士提過如果學做人，一定要學劉德華，邱禮濤亦認同：「之前我哋合作都係斷斷續續，但係到咗大約2016年，開始合作無間，我覺得佢一日一日咁長大，人就愈嚟愈好，如果以前係8分好，𠵱家係10分好，我覺得佢𠵱家嘅事業，就係我要做個好人，呢個係佢嘅使命，呢行好多明星都擺明星款，但係佢一定冇囉！」

華仔續說：「我由《無間道》就開始咗『我要做個好人！』呢件事，我覺得只要對人好，自己條路自然會順暢啲，做人都會開心啲！」

華仔透露自己曾有被人出賣的經驗：「嗰次畀人出賣，由嗰一刻開始，我就覺得佢係一個壞人，我一定要同佢計較，我下下算住佢，但耐咗就諗下，算啦！自己嘻嘻哈哈，唔好同佢計較，最低限度，佢都冇害到你，最多都係皮外傷啫！」

（即時娛樂）