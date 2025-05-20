許光漢為袁澧林飛躍懸崖 《他年她日》10.3香港上映 (18:39)

《他年她日》的前導預告曝光，許光漢在戲中以長髮造型示人。（大會提供）

由許光漢和袁澧林主演的電影《他年她日》，將於10月3日在香港上映。（大會提供）

由張艾嘉監製﹑許光漢和袁澧林合演的電影《他年她日》，在本屆康城影展亮相，獲國際權威媒體《Screen Daily》獨家報道，電影版權已成功銷售逾15個地區，該片宣布全亞洲定檔10月上映，香港映期則定於10月3日中秋節檔期。

今天（20日）「5.20（我愛你）」這個富有情感象徵的日子，連發3彈重磅驚喜，包括國際版海報、前導預告及首波劇照曝光，當中許光漢造型首度曝光，立刻掀熱話！預告開場，許光漢甫開口就讓人心動：「13歲我就愛上你，現在，我29歲了......」一句台詞道盡長達16年的深情守候！影片中2人跨越時間差距戀愛逐步揭曉，許光漢義無反顧飛躍懸崖，只為奔向袁澧林那端，催淚指數瞬間爆表。

《他年她日》由張艾嘉監製，新銳導演龔兆平執導，文念中擔任製作及藝術總監，今天發布的國際版海報中，許光漢從男孩奔跑成為男人，經歷春夏秋冬變化，暗示許光漢角色的生命歷程，經歷四季更迭轉變，海報右側的袁澧林則站在原地，動靜對比強化角色之間的情感張力。

前導預告中，更加明確破題片名《他年她日》，指出「他的一年」等於「她的一日」，原來是一場大地震將重力重新分配，改變了2個地區的時間速度，許光漢不畏時間差，向袁澧林告白：「13歲我就愛上你，現在，我29歲了......」道盡橫跨16年的深情愛戀，袁澧林反問他：「如果有一天我不能來了怎麼辦？」許光漢秒回：「你不來，我就飛過去找你！」下一秒隨即上演許光漢奮不顧身衝出懸崖、飛向袁澧林驚險動作場面，片尾則以時間流逝的滴答聲，宣布電影將在2025年10月正式上映。

《他年她日》故事描述大地震將世界一分為二，豎立於海中央的「重力牆」扭曲兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。當來自優日區的安晴（袁澧林飾），遇見長年區的薯仔（許光漢飾），他們的愛能否打破不可抗的時間差宿命？

另外，去年8月20日許光漢低調入伍，還有約3個月便退伍，許光漢入伍後與同袍相處融洽，積極參與各項課程，也擔任公益大使團表演，每次表演影片曝光後，均掀起討論，尤其是他的唱功出色，有網民還說：「他怎麼可以把表演制服穿得像名牌？」

（即時娛樂）