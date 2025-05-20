朱敏瀚學做粉麵師傅錯漏百出 劉佩玥化身「女力士」任樂器維修員 (22:40)

朱仔炸魚片時被彈出來的油焫親，令他不禁嘆氣說：「師傅，講好易，做好難，唔係大力就得，係要有技巧！」（無綫提供圖片）

從來沒試過藝人以外工作的朱仔，自責不知所謂：「我17歲就入咗TVB，今日係我第一日打唔係TVB嘅工，我畀自己4分。」（無綫提供圖片）

無綫綜藝節目《一日打工限定》今晚（20日）播出第2集，登場的是從事一日粉麵師傅的朱敏瀚（朱仔）。為了跟足流程，朱仔凌晨5點天未光已抵達手打魚蛋粉麵檔廚房重地，在店主Roger帶領下，學習起魚肉、打魚漿、唧魚蛋及炸魚片等。

朱仔聲稱自己處男劏魚，全程「姐手姐腳」，起出來的魚肉不整齊之餘，炸魚片時又被彈出來的油焫親，朱仔學師期間嘆氣說：「師傅，講好易，做好難，唔係大力就得，係要有技巧！」從來沒試過藝人以外工作的朱仔，自責不知所謂：「我17歲就入咗TVB，今日係我第一日打唔係TVB嘅工，我畀自己4分。」

完成備料工作後，朱仔移師店舖學習樓面工作，技巧要求看似「冇咁高」，但朱仔似乎反而更混亂，單是簡單出Order工作已錯漏百出，不是經常落漏粉麵料，又經常搞錯堂食定外賣；加上親眼目擊大量order單，令朱仔搖頭感嘆：「我Load緊一碗時，真係Load唔切去搞第二碗。我一定唔做食肆，希望我冇阻礙到佢哋。」最後朱仔感嘆以後要更尊重食物。

明晚（21日）第3集登場的，是從事樂器維修員的劉佩玥（阿Moon）。Moon獲八級鋼琴認證，還懂得拉小提琴和吹色士風，私下還是維修專家，就連家中馬桶也有研究，阿Moon說：「我會自己整廁所，睇吓點解會撳唔到，我覺得拆解過程好得意。」

阿Moon在節目中先後學習維修鋼琴、色士風及結他，鋼琴的維修過程不但複雜，而且相當消耗體力；阿Moon除了要出盡九牛二虎之力拆除琴膽外，還要小心翼翼放置所有拆出來的板塊及零件，過程考驗肢體靈活度及配合度，過程中阿Moon已相當謹慎及懂得變通，但仍險𠝹傷手指。雖然過程勞累又花精神，但阿Moon得到成功感，皆因她幫鋼琴調音時，除了極速答出維修鋼琴有「回彈」及「雜音」兩大問題外，在調教鋼弦時，又能單憑聽力及經驗，瞬間找出準確音調，令師傅也拍爛手掌：「第一次已經好厲害！」

阿Moon清潔鋼琴的工作，同樣做得似模似樣，全程瞓身瓹窿瓹罅「搵塵吸」，表現專業，阿Moon笑言：「我有少少潔癖，所以玩得好開心。」

（即時娛樂）