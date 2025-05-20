朱千雪跟老公重視儀式感 準備帶囝囝「蒲」公園 仍有戲癮盼拍戲 (19:43)

朱千雪今天（20日）現身中環，為太陽馬戲團《KOOZA》開幕禮擔任嘉賓，她表示對這個馬戲團有情意結，讀高中時候已在加拿大欣賞過，11年前跟醫生老公拍拖時期，特意購買門票帶他入場，作為送給對方的聖誕禮物，她笑說：「我當時已經做藝人，拍拖不方便畀人知，所以要秘密去睇，我和老公都印象深刻。」她讚老公有情趣，試過親自為她整情人節蛋糕，又會在節日送鮮花，當中收到最難忘的禮物就是求婚戒指。

朱千雪談到婚後要兼顧律師工作和照顧家庭，學習平衡生活是一門學問，但與老公仍然重視儀式感，她說：「平時要返工又要湊仔，真的很忙，但我和老公都會保持約會，過二人世界，都打算再約老公睇馬戲團，製造共同回憶，今次好想帶兒子一齊感受。」

她指兒子剛滿1歲，已經識行識走，開始要追在兒子後面，笑言湊仔要很大運動量，預視自己未來要帶囝囝「蒲」公園「放電」，她又指電話內儲滿B仔生活照和短片，不再像以前玩自拍，她笑說：「岑杏賢、黃翠如、麥明詩都生了小孩，等大家的小孩長大少少，可以撮合他們做朋友一齊玩。」

提到她在社交平台分享努力成果，1年內勁減40磅，她解釋：「產後想保持更好狀態，現在每朝返工前會跑步、健身，希望有更好的體力湊仔。（回復選美時身形？）不能相提並論，就算畀多2年時間，都回不了過去，我的年紀和身體狀况已經不同，而且選美時用很多方法減磅，未必是最健康階段。」

問她有沒有戲癮？她直言遇到好劇本，都希望再拍戲：「拍戲不用老公批准，反而考慮如何管理時間，我想老公做我觀眾，因為對上的主演劇已相隔7、8年。」

（即時娛樂）