陳浚霆歌手身分回歸樂壇 投資100萬出歌 冇被媽咪催婚 (20:12)

陳浚霆稱媽咪顧紀筠會明白他的工作，對爸爸要憑歌寄意，所以送《大個之後》給他。（網上圖片）

陳浚霆（Andrew）在《愛‧回家之開心速遞》中飾演的「風少」龍璟風成功入屋，為大眾認識，早前有機會演出劇集《金式森林》，但2015年參加《超級巨聲4》入行的他，並沒放棄當歌星夢想，覺得是時候回歸歌手身分，早前推出首支單曲《大個之後》，憑歌寄意送給爸爸，他說：「媽咪（繼母顧紀筠）做過這行，明白過時過節，為何不能一起吃飯，但爸爸不明白，大家久而久之產生拗撬和衝突，所以憑歌寄意，道出我其實好惜他。」

陳浚霆開心《大個之後》推出後反應不錯，派台首周排行榜已排第10位，讓他鬆一口氣，第二個星期更驚喜升至第3位，有DJ讚他唱歌聲音好聽，跟他平時說話「女仔聲」大不同，說：「第3位已滿足，不敢再多想。」

問他是否想攞今年樂壇新人獎？他坦言有興趣，但不敢當，因有太多新人爭奪獎項，能參與其中已感興奮，總之逢請必到，就算無獎攞都出席，坐足全程，笑言還要訂造件霸3個位戰衣「行走的桃花」，就算不攞獎都被鏡頭影到，又可以擋住其他勁敵。

問到誰是勁敵？他說：「個個都是，今年還未結束，還有其他新人，暫時不敢講。」除了以歌手身分回歸樂壇，他還開設個人網上頻道，讓大家看到陳浚霆另一面。

他透露今次用了6位數自資出歌，他承認因為拍《愛‧回家》儲到錢，才有機會出歌，他說﹕「《愛‧回家》有段時間一星期播足七集，根本沒機會使錢，唯一用錢是在公司飯堂萬歲，早午晚都在飯堂開餐，儲到一點錢，可以為自己做些事。（媽咪沒出手相助？）媽咪用行動支持，找華哥（任達華）拍MV都是我聯絡，不敢驚動父母，好感恩有這位前輩，在我人生第一個作品中出現。華哥說不用答謝他，叫我將來有能力就像他一樣，幫助其他人達成夢想，我會努力。」

為慶祝入行10周年，他打算今年推出3、4首歌，投資合共100萬元：「以前睇少人出碟，原來出一隻碟並不簡單，希望錄到6、7首歌就出碟。我已準備出第2首歌，歌詞探討愛情。（找古佩玲做MV女主角？）看情况，我想給大家新鮮感。」

他們已公開拖手，可有機會發展？他笑言可能要完成《愛‧回家》之後見步行步，陳浚霆讚古佩玲是好女仔和有默契的好拍檔，一個眼神就知對方想怎樣，私底下亦談得來，說：「我欣賞她工作表現和人品單純，有時拍完沉重戲，我們收工會在快餐店傾個幾兩個小時。」

問到36歲的陳浚霆，有否被媽咪催婚？他說：「養得掂自己先，不要累人，因為我用了100萬出歌，現在養狗都有困難，如何能夠養多個人？媽咪沒催婚，哥哥剛結婚。（不婚主義？）只擔心無人要。」

（即時娛樂）