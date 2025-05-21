耀榮文化主辦《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》宣布於今年7月5、6日，再次降臨愉景灣大白灣沙灘，並邀請港、台、韓歌手演出，讓樂迷感受火辣辣的夏天。

今年音樂節以「Friendship」及「Romance」為主題。首日（5日）演出陣容有周興哲、⁠洪嘉豪、Gummy B、我是機車少女I'mdifficult、鄭沐晴、蔡宥綺（Patti）。

周興哲表示非常懷念「TheNextwave」舞台，盼再次感受觀眾的熱情，他說：「上次的表演讓我印象很深刻，能在沙灘一邊看海一邊唱歌，氛圍真的很放鬆及舒服。特別是香港歌迷真的非常熱情，給我很多溫暖回應，讓我到現在還記得當時一起大合唱的畫面，期待今年再次跟大家一起唱歌，一起創造新的回憶。」

洪嘉豪第一次參加《TheNextwave沙灘音樂節》，他表示會使出渾身解數，務求令海灘的「浪漫指數」爆表，他說：「想追女仔的話，快點約你的對象一齊參加，我會不停唱浪漫情歌，歡迎你在台下表白。如果成功，還可以齊齊去玩水、飲兩杯睇日落，絕對是浪漫的活動！」洪嘉豪自言鍾意陽光與海灘，看海有助他創作，「其實每年夏天都好忙，如果有時間也想靜靜地看海，因為會有不同感覺，去到海邊會帶筆記，有靈感會即時寫下。」

《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》第二日（6日）表演陣容相當強勁，包括女團ITZY、女歌手請夏（⁠CHUNG HA）、樂隊Dragon Pony及女子合幻藍小熊（GENBLUE）等等。

《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》會於7月5及6日，假愉景灣大白灣沙灘舉行，票價分988及788港元，本月27日中午起開始信用卡優先訂購，6月5日中午起透過klook公開發售。

（即時娛樂）