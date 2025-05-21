鍾柔美半年冇出新歌 未聽聞炎明熹簽約內地公司 古淖文暫不考慮拍劇 (15:01)

Yumi透露與無綫合約仍有一段時間，之前有機會嘗試拍劇《金式森林》和《夫妻的博弈》。（劉永銳攝）

古淖文、鍾柔美（Yumi）和甘永傑等，昨晚（20日）擔任慈善演唱會表演嘉賓，龔嘉欣因病缺席。Yumi獻唱4首歌曲，她表示已有半年沒出新歌，期待有新歌推出，但要等公司安排，想嘗試不同曲風。被問到是否資源未能分配在她身上？她表示公司會有安排，順其自然，等機會來臨，在等待過程中會自我增值。

有否向公司要求出歌？她說：「有傾過，已傾了一段時間，上年亦有向公司略為提出過，但都是等待，處理中。（公司捧男仔？）沒有，總之有機會會努力去做，沒有就做自己的事情。」

她透露與無綫合約仍有一段時間，之前有機會嘗試拍劇《臥底嬌娃》和《夫妻的博弈》。說到姚焯菲（Chantel）將演出音樂劇，她說：「她叫我一定要捧場，覺得這次演出的組合好有趣和神奇。（有其他電視台歌手參與？）我有留意不同公司藝人，希望將來有機會合作，每個藝人都不同，都值得學習。」

有傳炎明熹（Gigi）與無綫合約快將結束，會簽約內地公司？Yuki沒聽聞，認為Gigi開心便可，說：「大家給她空間，她需要時間休息和處理，最重要她開心和身體健康。」

古淖文穿開胸裝騷胸肌亮相，他在音樂會唱了12首歌，儼如小型音樂會，他說：「這是慈善音樂會，最重要是籌得善款幫助有需要的人，唱多唱少並不重要。」

說到工作，古淖文表示準備在暑假推出新歌，連同之前推出的《Follow Me》，今年希望出到3首歌。談到Yumi指半年未有出歌？古說：「是嗎？她讀書為重，可以趁放暑假安排出歌，一定有機會。」

談到「中3生」已誕生，會否擔心太多人湧現，出現「插隊」出歌情况？古說：「不會，公司資源分配得好好，每個都有機會出歌，看公司安排和政策，都是先後次序。」問到他會否嘗試拍劇？他表示暫時不會，會否考慮在港置業方便工作？他笑說：「買得到先算，雖然我們多曝光和商演機會，但使費一樣多，每次出席活動都要悉心打扮。」

舉辦是次慈善演唱會的同芯慈善會創會主席蔡一鳳捐錢又出力，為秉承丈夫盛品儒，盛家的慈善精神，回饋社會，連一對子女，奶奶都撐場。

（即時娛樂）