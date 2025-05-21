鄭秀文火辣雙人舞掀高潮 蔡浩然肥仔變肌男 為大師姐搏盡 (15:53)

Scott曾參與鄭欣宜《最難行的路》MV演出，亦跟黃宗澤拍攝過電視劇《叠影狙擊》。（大會提供）

蔡浩然由昔日200磅肥仔變成現時肌肉型男，並與天后鄭秀文在澳門演唱會跳火辣雙人舞。（大會提供）

天后鄭秀文（Sammi）的《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》已完成6場，澳門站不僅保留香港站精華，還加入大量全新元素，令人目不暇給大受好評。

Sammi演唱《唉聲嘆氣》時，與同樣隸屬寰亞藝人部、身高逾6呎的Scott蔡浩然，火辣貼身舞成為熱話，2人擁抱兼疑似咀嘴畫面掀高潮，觀眾尖叫聲不斷。Scott為演出「豁出去」，從身形到造型都下了不少苦功，務求為大師姐做到最好。

舞者及模特兒出身的Scott，昔日參與過不少大型演唱會及廣告演出，自年前加入寰亞藝人部後，漸漸轉型發展演藝事業，曾參與不少幕前演出，包括電影《失衡空間2之闇室》，與城寨四子之一的劉俊謙埋身打鬥，被對方咬甩耳仔的血腥場面、到電視劇《叠影狙擊》，飾演重案組探員，當時Scott因為要在劇中應付大量動作場面，要跟同劇的Amy Lo盧慧敏等，一起跟武術指導上堂學功夫，之後Scott在鄭欣宜的《最難行的路》MV演出。

由昔日大肥仔、演變成今日能跳能演的型男，Scott笑指高峰體重曾高達200磅，亦曾經歷過不少關於身形問題，而不太愉快的經歷，直到升上中六，Scott決心減肥，還與幾位好友組成「減肥復仇者聯盟」，一同尋找合適運動減肥，最後他們選擇跳舞，並在升上大學後加入Danso，展開了Scott舞者之路。

雖然開始幕前演出，但Scott並沒有忘記跳舞帶給他的一切，2023年他參與舞林盛事「World Of Dance HK 」並奪亞軍，他說：「跳舞對我嚟講唔只係興趣，仲係我人生中嘅『伯樂』，我由跳舞延伸到平面廣告，再到演戲，可以話豐富咗我嘅人生。」

或許是對舞蹈的堅持，終在今年4月收到通知，有機會在Sammi澳門站演唱會上，與大師姐表演雙人舞，從排練到演出僅1個月的準備時間。他表示：「排舞大約用咗3星期，最後一星期要喺澳門場地綵排，實際排練時間大概只有20幾、30個鐘。」

演出期間，2人有大量親密互動，包括Scott幫Sammi脫下紅色長外套、身貼身擁抱、撫摸、將Sammi抱入懷轉圈、加上兩度面貼面疑似激咀動作，引發觀眾尖叫連場，而當中最引人遐想，就是Scott將面部緊貼Sammi胸口。

首次與Sammi跳「零距離」舞步，Scott最初有顧忌：「一開始會尷尬，驚太多Body Touch佢會唔會唔鍾意，又驚太多『肉搏』會影響Sammi唱歌，但估唔到佢一次比一次放，到𠵱家好似埋身肉搏，Feel到佢完全豁出去，我都豁出去。全靠Sammi畀好多信任我，佢畀到愈多，我就畀到愈多。」Sammi亦在社交平台，分享與Scott練舞片段，並留言大讚：「跟浩然第一次合作跳舞。巧愉快，夾！」

為了配襯Sammi長金髮，Scott挑戰漂頭髮，再穿上白恤衫和超Deep V背心，大曬結實胸肌，非常有型。Scott為保持最佳狀態，他的生活極為規律：「每朝喺酒店做Gym，嚟到場地On Show前，都會瘋狂做掌上壓，做到力歇就差唔多上台，狀態就會好少少。」他笑言造型直到開騷前都是「大謎團」，最初只被告知需要身材好的男生。

Scott說：「我聽到時都一頭問號，嗰陣我Bulk緊，諗住增肌去暑假先減肥，體重去到高峰期成85kg。我以前係肥仔亦好難瘦，由200幾磅減到𠵱家咁，但為咗減脂，呢幾個月不停做運動、絕食，減咗3至4kg左右，維持喺79至80kg。狀態未去到最滿意，但我會繼續努力，希望一場比一場好。」

相關新聞：鄭秀文穿歌迷贈紅Bra彈琴「找數」：真係太睇得起我

（即時娛樂）