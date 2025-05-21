刑偵12｜「蔥頭」丘梓謙首演變態奸角獲讚 讚林保怡好人 (16:15)

蔥頭為了演好錄口供這種特別需要節奏掌控技巧的場面，曾喪煲同類場口惡補演技。（無綫提供圖片）

無綫劇《刑偵12》昨晚（20日）劇情講述希業集團「富三代」傅一鳴（丘梓謙，蔥頭飾），因涉嫌禁錮及販賣人口被拘留，刑凱（張振朗飾）企圖游說逃亡成功的曾嘉儀（李海銅飾）說出傅一鳴惡行，反而刺激嘉儀跳樓，刑凱因而被放假，為了拘捕傅一鳴，丁洛風（林保怡飾）在刑凱協助下，找到一鳴殺人證據，最後卻因程序問題，必須放走一鳴。一鳴經爺爺德善（潘志文飾）安排保釋潛逃，卻遇上神秘黑衣人林昱水（張松枝飾），既瘋狂又心狠手辣的昱水，主動提議與一鳴玩俄羅斯輪盤，令一鳴嚇到半死。

昨晚亮點是蔥頭和張松枝！蔥頭演戲資歷尚淺，但經驗漸多，之前在電影《爆烈點》及劇集《反黑英雄》中的演出已大獲好評；這次蔥頭首演變態奸角，還先後與視帝張振朗、老戲骨林保怡及金牌綠葉張松枝演對手戲。蔥頭未有怯場，而且微表情到位，演活了不同情緒，最後一幕遭張松枝要脅玩俄羅斯輪盤的歇斯底里狀態，真實感十足。

有網民笑言自從蔥頭離開《愛‧回家》後，就走上「不良少年」不歸路，這次更「升呢」演變態反派角色。

蔥頭受訪時坦言期待演變態角色，認為「有好多玩法」，發揮空間較大。他指為演好錄口供場面，曾狂煲同類場口惡補：「好似《寒戰》梁家輝畀ICAC審問嗰場咁，本身個戲係好睇，呢啲戲冇乜動作，大家坐喺度講對白，但如果坐喺度講對白，都畀到人節奏嘅感覺，就會好睇。」

談到與林保怡及張松枝合作，蔥頭笑言與保怡合作，一點也不緊張，一來為配合角色場口設定，二來是因保怡太好人：「同保怡哥對戲嗰場冇壓力，一來我唔想觀眾覺得出戲，我一定要做到唔怕佢先得，咁先符合到富三代有恃無恐感覺。二來保怡哥超好人，我記得有日拍嘢好熱同好猛太陽，保怡哥驚我曬親，叫我上佢架保母車休息同歎冷氣，又同我傾偈，講汽車經同埋食嘢經咁。」

至於與張松枝場口，蔥頭坦言拍至尾段險虛脫：「嗰場一嚟就要好爆同好驚，要係咁嗌同係咁求松枝；當時架船嘅環境好焗，出面講緊係夏天日頭、應該有30幾度，全部人喺船度都好似焗緊桑拿咁。咁我啲情緒又好爆，每次我一拍完都要抖大氣緩衝，因為我真係嗌咗好多次。」

張松枝昨晚甫出場即大玩俄羅斯輪盤，不少網民馬上聯想《魷魚遊戲2》中的孔劉玩俄羅斯輪盤的經典場面，網上頓時湧玩《魷魚遊戲2》回憶殺。

（即時娛樂）