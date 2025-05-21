溫碧霞番禺舉行巡唱 被熱情歌迷感染 又唱又跳全身濕透 (18:15)

溫碧霞（Irene）日前在廣州番禺戶外場地舉行《2025溫碧霞火玫瑰巡迴演唱會廣州站》，當天下午一直滂沱大雨，幸開騷前天公造美，應驗了「太陽女神」稱號，令現場歌迷份外興奮。

Irene首先以歌曲《Make You Smile》開場。唱完之後，她感謝大家到來：「好開心，多謝Fans多年來都咁愛我，做演唱會要好有勇氣。」接著演唱《只是太愛你》、《一切也願意》和《刻在我心底的名字》。

演唱會上播出了Irene這43年來的電影及電視劇代表作片段，勾起不少回憶，包括1982年初出道首部電影《靚妹仔》、劉德華《停不了的愛》、任達華《驚變》、譚耀文《愛在深秋》、還有《地下情》、《中國最後一個太監》、《出埃及記》、《紮職》、《墮落花》；電視劇《火玫瑰》、《封神榜》、《施公奇案》、《反貪風暴》及《PTU 機動部隊》等，Irene隨即唱出《火玫瑰》主題曲《海潮》，全場熱烈歡呼！

Irene說：「我用咗好多心思在呢個演唱會，每一首歌都好有意思。」她特別感謝英皇老闆楊受成、霍汶希（Mani）、經理人Winnie Au等，接著唱了多首金曲包括《明星》、《千言萬語》、《月半小夜曲》、《我真的受傷了》和《陪著你走》。

當晚邀請型男沈震軒擔任表演嘉賓，2人合唱《小酒窩》及《停不了的愛》，沈震軒再獨唱《越難越愛》，又自彈自唱國語歌《我真的很好》。

演唱會尾聲，Irene換上迷你短裙及長袍外套，唱出串燒跳舞歌《火美人》、《森巴嘉年華》、《灰色》和《跳舞街》，全場揮動熒光棒，大批歌迷走到台前跳舞，Irene也被熱情氣氛感染，說：「好熱呀，全身濕曬啦！」隨即脫下長袍，再唱了陳百強的《有了你》、Beyond《喜歡你》、鄧麗君《月亮代表我的心》全場大合唱，非常感動！最後Irene以《難得有情人》、《自由在我手》為演唱會圓滿落幕。

（即時娛樂）