黃翠如產後首公開露面 自揭剖腹生B時 發現子宮有瘤 (19:56)

黃翠如現時有子萬事足，又自揭剖腹生B時發現子宮有個瘤，但已經處理好。（劉永銳攝/Ig圖片）

黃翠如和洪永城今天（21日）出席手機發布會，身穿黑色露肩連身裙的翠如，自生B後首次出席活動，瘦了不少的翠如表示尚未收身成功，腰圍仍是30吋，羨慕已是兩女之母洪永城太太梁諾妍（Inez）身形弗。洪永城教黃翠如學太太堅持1周跑步3天。

翠如透露剖腹生產時，發現子宮內有個瘤，已即時處理已經沒事了，但醫生說分娩3個月後才可以做運動，她說：「有肚腩好處是在餵奶時，可以托住BB不會跣下去。」

翠如否認全面復工，笑言受洪永城利誘，說送手機兼有一堆現金。產後首個活動，酬勞是否較洪永城高？她沒跟洪永城討論過，但洪永城認為翠如產後第一個活動，酬勞高過他屬正常。

今天是翠如離開BB「蕭哈哈」身邊最長時間，她說：「出門時他突然喊，我沿途跟老公Edwin（蕭正楠）視像，來到會場電話已沒電，我現在好變態，離家發現電話沒電好憂慮，見到老公哄到BB沒哭且入睡，覺得好開心。」

問到首個母親節如何度過？翠如表示在月子中心度過，當天很混亂，沒有慶祝，老公亦沒代B仔送禮物給她，笑言現在吃餐飯也不容易。她說：「自從BB出世後，我每天只睡5﹑6小時。Edwin日前去內地開騷，蕭哈哈發燒，我更徹夜難眠，不停為BB探熱和換退熱貼。現在每天都有新挑戰，之前BB未能去厠所，我和Edwin想盡辦法，突然聽到『砵』一聲，我們即攞手機將之拍下，未試過期待一個『便便』，好感動。」

黃翠如表示「蕭哈哈」2個月大，重逾5kg，但未知會否搞百日宴。洪永城自告奮勇表示幫BB搞百日宴，說：「我是翠如『細佬』，身為舅父仔，到時會送金器給蕭哈哈。我在翠如分娩翌日已見過BB，4人有個BB群組，我和太太將育兒經驗教他們。（蕭哈哈樣子似誰？）大眼、鼻高，絕頂靚仔，似阿蕭。」翠如不認同，說：「我覺得神情和眉似我，性格都似我易喊、沒安全感。」

（即時娛樂）