BIG FOUR行山為8月紅館騷熱身 張衛健曾百厭激嬲梁漢文 (13:32)

張衛健（Dicky）、許志安、梁漢文和蘇永康組成的BIG FOUR，2009年組成後曾於2010年、2013年舉行紅館演唱會及隨後展開的世界巡迴演唱會。時隔12年後，4子日前相約行山，為今年8月再踏紅館舞台舉行《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」熱身。

4子相識逾30年，感情要好。Dicky感嘆道：「以前大家見面總會安排好多節目，但疫情後發現，能約出來吃頓飯已經很滿足。」他坦言近年見面機會較少，但每次都有說不完的話題，每次聚會還鬥準時，其他人預早10幾分鐘到，而他就因為剛剛好在相約時間前1分鐘現身而勝出。

行山當日，他們在起點互窒的時候，遠方有位一身跑山裝束的長髮男子衝向他們，左右手攬住許志安和Dicky，原來是經常和周潤發跑山的蔡一智。原來蘇永康和梁漢文都是受阿智影響開始行山運動，有時還相約許志安同行，但加上Dicky還是第一次。阿智對運動的堅持和毅力，令蘇永康非常欣賞。5人邊行邊有說有笑話當年，之後阿智離隊，BIG FOUR繼續行程。

BIG FOUR行到一個休憩站，坐下來玩小遊戲，其間不斷互揭黑歷史，包括Dicky在20年前做了一件離譜的事。梁漢文說：「當年小弟終於儲到個錢買咗間屋畀自己，新居入伙約埋啲兄弟上嚟聚吓，有人唔知係咪飲醉咗，收埋支豉油同茄汁喺我張牀，到我夜晚瞓覺先至發現，成張牀褥和被都係豉油！」眾人茅頭直指Dicky，梁漢文續說：「咁多年無賠番張牀畀我，牀單都冇呀！」Dicky扮可憐：「咁你想點喎？賠番樽豉油畀你，賠多支茄汁囉！」梁漢文繼續爆，說許志安等人把毛公仔塞入冰箱，嚇到梁太以為開出「長毛怪肉」！蘇永康想加碼爆「落地玻璃」秘辛，卻因不在場遭Dicky駁回，黑料終成懸案！

（即時娛樂）