BIG FOUR行山為8月紅館騷熱身 張衛健曾百厭激嬲梁漢文 (13:32)

張衛健(Dicky)、許志安、梁漢文和蘇永康組成的BIG FOUR,2009年組成後曾於2010年、2013年舉行紅館演唱會及隨後展開的世界巡迴演唱會。時隔12年後,4子日前相約行山,為今年8月再踏紅館舞台舉行《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」熱身。

4子相識逾30年,感情要好。Dicky感嘆道:「以前大家見面總會安排好多節目,但疫情後發現,能約出來吃頓飯已經很滿足。」他坦言近年見面機會較少,但每次都有說不完的話題,每次聚會還鬥準時,其他人預早10幾分鐘到,而他就因為剛剛好在相約時間前1分鐘現身而勝出。

行山當日,他們在起點互窒的時候,遠方有位一身跑山裝束的長髮男子衝向他們,左右手攬住許志安和Dicky,原來是經常和周潤發跑山的蔡一智。原來蘇永康和梁漢文都是受阿智影響開始行山運動,有時還相約許志安同行,但加上Dicky還是第一次。阿智對運動的堅持和毅力,令蘇永康非常欣賞。5人邊行邊有說有笑話當年,之後阿智離隊,BIG FOUR繼續行程。

BIG FOUR行到一個休憩站,坐下來玩小遊戲,其間不斷互揭黑歷史,包括Dicky在20年前做了一件離譜的事。梁漢文說:「當年小弟終於儲到個錢買咗間屋畀自己,新居入伙約埋啲兄弟上嚟聚吓,有人唔知係咪飲醉咗,收埋支豉油同茄汁喺我張牀,到我夜晚瞓覺先至發現,成張牀褥和被都係豉油!」眾人茅頭直指Dicky,梁漢文續說:「咁多年無賠番張牀畀我,牀單都冇呀!」Dicky扮可憐:「咁你想點喎?賠番樽豉油畀你,賠多支茄汁囉!」梁漢文繼續爆,說許志安等人把毛公仔塞入冰箱,嚇到梁太以為開出「長毛怪肉」!蘇永康想加碼爆「落地玻璃」秘辛,卻因不在場遭Dicky駁回,黑料終成懸案!

