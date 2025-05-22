一日打工限定｜姚子羚學做點心連環出錯 遭狠批眼有淚光 (14:21)

姚子羚將在今晚播出的第4集TVB節目《一日打工限定》現身，試做點心師傅。為了打好份工，姚子羚提前一天抵達工作現場，跟曾師傅學整燒賣及炸鳳爪等點心，翌日又要凌晨4點多抵達點心工場，準備腸粉、蝦餃、蒸排骨、山竹牛肉及煎堆等大量點心，十分忙碌！點心師傅初見子羚，便與她約法三章，說當點心師傅要早起身、夠力、會污糟邋遢及要濕手濕腳。他又搞笑恐嚇子羚：「最緊要記憶力，講兩次我就要『問候』你。」

不過，子羚未有嚇怕，「拼命三郎」上身，拿着大盤蝦仁或是大桶熱粥均面不改容，加上肯學肯做，包燒賣手勢更獲得要求嚴格的曾師傅認證。子羚覺得首日開工最有趣的地方，是用來量度調味料分量的秤子十分懷舊，她拍古裝戲時也用過這款調味秤。

雖然子羚首天開工時與曾師傅有說有笑，但第2天開舖前卻被曾師傅訓話。曾師傅說「快少少，好多客坐咗喺度，唔好亂嚟」、「呢個我唔收貨」、「我睇到你我忟呀」、「呢啲你整？我都唔識講呀真係」等。多次受責備的的子羚只能露出可憐表情及睇住師傅面色做人。學整蝦餃皮時，子羚整了一大堆後依然不合格，曾師傅發火及勒令子羚休息：「你休息一陣先，你不停咁喺度整，係做唔到好嘢出嚟，不斷盲目去整冇意思。」

子羚扁嘴兼眼濕濕，直認感到十分挫敗。她說：「你會覺得，點解我連一隻完整嘅蝦餃都包唔到，師傅叫我去唞吓，其實我唔係好想去唞，我覺得個感覺有啲似我拍劇，會愈拍愈有Energy，一停咗落嚟，就會唔知自己做乜咁。」不過，子羚很快重拾鬥志埋首工作，結果成功翻盤獲師傅讚賞。子羚說：「真係落手去做，係比你想像中難好多，每個step都冇得偷懶，當你錯咗一個步驟，你就要由頭做過。」曾師傅見子羚不斷「輸咗又起番身」，亦忍不住給予鼓勵。他表示：「喺短短嘅時間入面，你要完成咁多個點心係唔容易嘅事。」

（即時娛樂）