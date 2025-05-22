AK推出虐心情歌 MV見證自己喪禮 預告個人專輯年底面世 (14:45)

AK推出新歌《心死了幾百次》，他在MV中出席了自己的喪禮，看到女友也有現身，卻苦無辦法跟她溝通。（大會提供 / 明報製圖）

MIRROR成員江𤒹生（AK）繼早前推出《Love Is On The Way》描述心動的「鐵達尼極限」後，再度化身情歌王子，以新歌《心死了幾百次》道盡愛情中追悔莫及、說得太遲。AK說：「今次再度跟Gareth陳考威監製合作，甫聽到這首Demo已經很喜歡，於是決定用來講述自己對愛情的看法，正是情侶間要不斷互相溝通，想講的即管大膽跟對方說，若然過猶不及，想講出口時可能已經太遲，雖然有點老土，但其實大部分愛情故事中的道理都相當老土，哈哈！」

AK透露新歌《心死了幾百次》是受前輩古巨基的《愛得太遲》啟發：「以前古巨基教曉我們何謂『愛得太遲』，這首歌便是想表達何謂『說得太遲』，有些話想說出口時已經太遲，連講出來的機會也沒有了，所以今次MV以死亡去呈現這種遺憾與懊悔，相當慘情！故事講述我的靈魂出席了自己的喪禮，看到女友也有現身，卻苦無辦法跟她溝通，其間出現一些錯摸，令大家以為是我出席了女友的喪禮，回憶起種種往事，不禁反思是否自己親手斷送了這段關係？因而令所有說話已經無法再傳達給對方呢？」

擅長跳唱的AK今年以「情」為創作靈感，希望傳承Canton Pop的「親和力」。他說：「自問入行時太貪心，總是想挑戰更多新類型的歌曲，反而沒有做過這種陪着自己長大的抒情歌，適逢今年有出碟大計，所以更加想推出一首很有『香港味』、香港情懷的Canton Pop。雖然暫時《Love Is On The Way》與《心死了幾百次》都是以愛情來包裝，但稍後也會打造關於親情與友情的歌曲，產量亦一定會較以往每年出3、4首歌為多，今年一定會出多過4首歌，令實體碟的內容更加豐富，希望年底可以推出吧！」

（即時娛樂）