刑偵12｜陳自瑤獲讚靚到發光 傅嘉莉留長直髮增加專業感 (15:13)

傅嘉莉在昨晚一集《刑偵12》內的「變態食人殺人犯」上身戲，演活了一個既寂寞又渴望愛的變態食人殺人犯，並瞬間遊走於委屈蒼涼、驚恐及發狂狀態。（TVB提供）

林保怡、陳法蓉、張振朗、曹永廉、傅嘉莉、陳自瑤等合演的TVB劇集《刑偵12》，昨晚（21日）一集劇情講述傅一鳴（丘梓謙飾）遇上瘋狂黑衣人林昱水（張松枝飾），遺下血迹後憑空離奇消失。刑凱（張振朗飾）及丁洛風（林保怡飾）幾經調查，發現一鳴早已被殺，並被藏屍於另一艘船的大鐵箱中。一鳴被發現時屍體鋪滿乾冰，而且滿身屍蟲，死狀恐怖。為了盡早破案，丁洛風邀請心理學家楊芷菲（傅嘉莉飾）加入調查，但由於刑凱對芷菲有很多不認同，2人合作期間「面阻阻」，最終刑凱在一次被芷菲公開催眠後，突然醒起自己曾在一鳴被殺現場見過黑衣人。

陳自瑤（Yoyo）在劇中飾演單親媽咪何妙雪，完全演活了女性溫柔面，同時獲網民讚「靚到發光」。飾演心理學家楊芷菲的傅嘉莉，造型亦散發女人味及知性美。據知，她在劇中的長直髮造型是總監製鍾澍佳意思，目的是要增加她的專業感。除了髮型及造型，傅嘉莉在昨晚一集「變態食人殺人犯」上身的近1分鐘戲，演活了一個既寂寞又渴望愛的變態食人殺人犯，並瞬間遊走於委屈蒼涼、驚恐及發狂狀態，演技再獲肯定。

陳自瑤、林保怡昨晚一場對手戲，揭開了林保怡角色其中一個怪癖，就是洛風在妙雪家裏原來悄悄地裝了偷聽器，而洛風每到家後就會拿出竊聽器材「探視」妙雪家中發生一切，邊聽邊笑，還面紅兼露出令人費解的享受狀態，令人想起《安眠書店》。

（即時娛樂）