戴耀明自爆受驚恐症困擾多年︰20幾歲開始間唔中發作 (18:10)

曾在電影《九龍城寨》中飾演「魚蛋妹」的王尹菁，在《刑偵12》飾演陳自瑤的女兒，與她及林保怡合作愉快。（TVB提供）

戴耀明在昨晚（21日）播出的新一集TVB劇集《刑偵12》裏，飾演被心理學家楊芷菲（傅嘉莉飾）評估為有人格解離症的病人，被控殺人罪的他因而免卻牢獄之苦，但後來被真正患有人格解離症的刑凱（張振朗飾）踢爆！戴耀明只有兩場分別45秒的法庭戲及分半鐘探監房戲，已成功令網民留下深刻印象。

他在法庭戲中化身「人肉翻譯機」，每當傅嘉莉說出一個人格解離症特徵時即做出來，微表情卻暗藏不屑及機心。張振朗前往探監一幕，原本想裝作已病癒的戴耀明被踢爆後，表情由偽善轉陰暗，之後再加上一個挑機情緒，及遊走於「暴怒癲狂」與「扮作驚嚇」之間，最後以「惡狠勝利」眼神作結，獲不少網民讚演技爐火純青。

談到被指瘦了不少時，戴耀明透露20多歲開始已偶爾出現驚恐症問題，更一度要求媽媽陪坐車返工。他說：「20幾歲開始間唔中發作，試過搭搭吓巴士唞唔到氣。有次去柴灣拍嘢，我要媽咪陪我去搭𨋢，唔知點解就係有啲驚。我仲有失眠、唔敢食好多嘢等問題。我嘅case主要係擔心自己呢樣病、嗰樣病，過分Focus自己身體，有段時間成日走去body check，check過又冇嘢咁樣；跟住就會好focus健康方面嘅嘢，搞到自己好多嘢唔敢食，驚反式脂肪呀、血糖高。瞓覺方面，我2、3個鐘就會醒一醒，唔能夠一覺瞓到天光。好彩都冇乜點影響日常生活，我拍戲咁多年都冇受到影響。」戴耀明表示之前到台灣拍劇時曾因便秘問題嚴重入院：「我記得去到台灣嗰邊幾日都冇屙，好驚好驚好驚，就同個PA講我要去醫院放屎。」他又透露為了令自己在演戲方面可塑性更高，早前積極增肥，現在更已有少少成績。

另外，劇中飾演陳自瑤女兒的10歲童星王尹菁，曾在電影《九龍城寨之圍城》中飾演魚蛋妹」。王尹菁的母親感激劇組願意配合女兒讀書，安排於暑假拍攝。她讚林保怡、陳自瑤對菁菁照顧有加，林保怡更與女兒打成一片、玩得很開心。王媽媽說︰「保怡好鍾意同囡囡一齊玩，好似拍氣球啦，佢哋兩個玩得好close，保怡會無啦啦同大家介紹自己係王尹菁，仲話『我先係魚蛋妹』，囡囡嗰時真係拍得好開心。Yoyo真係好似一位媽媽照顧、關心同教導囡囡，可能佢平時同小朋友相處慣咗，好清楚呢個階段嘅小朋友要學啲咩、同要識啲咩。」

（即時娛樂）