林峯一連7場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025》今晚(22日)在紅館開鑼,他與一眾工作人員下午在紅館停車場位置拜神祈求一切順利,不少粉絲到場應援。林峯染了一頭金髮,心情大好的他跟在場歌迷打招呼,更走近為他們簽名。除了林峯,戴着口罩的周秀娜亦低調現身,並誠心上香。她與林峯因合作《黑金風暴》而成為好友,估計周秀娜將擔任林峯的首場演唱會嘉賓。

