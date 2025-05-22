「劍神」張家朗自覺內斂未諗幕前演出 楊文蔚婚期暫定明年 (20:32)

問若果收到幕前演出邀請？張家朗未敢肯定：「我個人比較內斂，不過之前拍了廣告後，現在已經好過以前少少。」（劉永銳攝）

方力申聯同「劍神」張家朗、楊文蔚和歐鎧淳等，今天（22日）出席電子智能產品發布會。女團COLLAR成員許軼（Day）在ViuTV劇集《哪一天我們會紅》中，作狀拿起激光劍向「劍神」張家朗下戰書，限定在2小時內回覆她「認輸」，否則當他投降。及後，張家朗在網上親自回應，惹來網民熱話。

張家朗笑說：「有留意報道，因為當時有時差問題，才遲了留言回覆，我是不會認輸！（在劇中被提起是否很意外？）開心的，不只我一個，有運動員被更多人關注是開心事。本身知道Day是誰，但不認識對方。」

張家朗因需要專心應付比賽，很少出席公開活動，少接觸圈中人，未有收到比劍邀請，如有機會都可以試，但目前一切以比賽為重。問若果收到幕前演出邀請？張家朗未敢肯定：「我個人比較內斂，不過之前拍了廣告後，現在已經好過以前少少。」

港隊代表「跳高女神」楊文蔚，上月底在社交平台宣布喜訊，與相戀12年前乒乓港將﹑現職牙醫的男友孔軍凱結束愛情長跑，婚期暫定明年，確實日子則未有，她已開始揀婚紗和物色地點影婚紗相，以往經常出賽，未必揀與運動有關聯的地點拍攝。

她透露已有心水：「我喜歡雪景，幻想如同《First Love》情景，打算可能去北海道影相。又因為喜歡張敬軒，所以男友揀在櫻花樹下求婚，都想請張家朗來飲喜酒，但要視乎他是否有空，還是要專注比賽。」楊文蔚甜笑幫未婚夫賣廣告拉生意，稱如果要找牙醫，可以考慮他，盡顯賢內助本色。若然有幕前演出邀請例如拍劇，她覺得如果適合，又不阻訓練時間表，都可以考慮。

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（即時娛樂）