林峯一連7場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025》今晚(22日)在紅館開鑼。林峯人緣極廣,不少圈中人送花籃賀演出成功,包括《九龍城寨之圍城》飾演其父「陳占」的郭富城﹑「秋哥」任賢齊﹑「信一」劉俊謙偕女友蔡思韵﹑謝霆鋒﹑古巨基﹑張敬軒﹑容祖兒﹑蔡卓妍﹑吳君如﹑成龍﹑丁子高和楊千嬅﹑何超蓮﹑陳山聰一家三口﹑視帝張振朗﹑馬德鐘夫婦﹑吳卓羲﹑以及第13期訓練班仝人包括楊明﹑徐榮﹑李忠希﹑梁俊一及嘉駿等,形成一片花海,不少觀眾及粉絲亦排隊爭相購買周邊產品,人龍甚長。

