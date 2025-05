林峯向觀眾大嗌"Are you ready?"﹗(劉永銳攝)

林峯相隔9年再踏紅館,舉行7場《GO WITH THE FLOW LF LIVE IN HONG KONG 2025林峯演唱會》,首場今晚(22日)開鑼。

演唱會舉行4面台,全場爆滿,個唱於8時35分開始,林峯以一頭金髮,身穿為國際級天后Lady Gaga設計服裝的設計師Robert Wun設計的黑色閃亮連身褲加黑手套,配白色長大褸現身,並唱出《愛在記憶中找你》為演唱會揭開序幕,其間有煙火效果,林峯還大嗌"Are you ready?",林峯接著除去大褸,騷麒麟臂和背肌,在10多位舞蹈員伴舞下,勁歌熱舞唱出《Not Done with you》和《CHOK》。之後林峯身穿皮衫再現身舞台,唱出多首歌曲,並擺出多個Chok爆甫士,全場觀眾瘋狂歡呼尖叫。

今晚邀得陳慧琳(Kelly)和周秀娜擔任嘉賓,胡子彤、吳浩康、張蔓莎和湯君慈等現身支持。

