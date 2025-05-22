林盛斌對海運戲院結業感心痛 盼集思廣益 蒐集建議轉交業界持份者 (22:01)

屹立尖沙嘴半世紀的海運戲院宣布下月2日結業，昨晚（21日）有影迷到場告別，有影迷不捨戲院結業。嘉禾院線昨日公布結業消息，稱海運戲院「陪伴一代又一代影迷，見證不同電影年代嘅時光流轉」，將策劃特別場次感謝影迷。本港正值影視業寒冬，今年北角新光戲院、旺角新寶戲院、嘉禾黃埔及太古康怡戲院，先後宣布結業，海運戲院是第5間。海運戲院結業後，嘉禾院線尚餘5間戲院。

林盛斌（Bob）今天（22日）在社交平台發文，對海運戲院結業感到有點心痛，他憶起兒時在九龍看戲的話，家人會帶他去這間戲院。

Bob寫道：「如果我冇記錯，Rocky第四集，龍拳虎威，即係打蘇聯佬嗰集，就係同屋企人喺呢度睇嘅。到出嚟做嘢之後，有機會做首映禮司儀，呢度都係其中一個去撈嘢最多嘅戲院。」

Bob表示自從做了爸爸後，反而比以前去了更加多戲院看戲：「因為一家人入場睇一套佢哋啱睇嘅戲，係好開心嘅，可以嘅話，我同太太都會盡量買埋爆谷汽水小食嗰啲，叫做消費吓，因為知道而家經營一間戲院係唔容易嘅。」

Bob語帶可惜表示，過了農曆新年這幾個月，好似每隔一陣就會見到有戲院結業消息：「講真，真係有啲心痛，亦都有啲擔心嘅。點算呢？有冇咩辦法呢？你哋有冇咩建議呢？好想認真討論，不如大家試吓留個言，掉啲橋出嚟，集思廣益，希望各位網友俾啲意見，我會嘗試整理好之後，搵機會轉交俾業界嘅持份者，可能你哋當中嘅某一個idea，係會幫到手都唔定嘅。」

（即時娛樂）