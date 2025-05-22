《折腰》爆紅6大原因 劉宇寧宋祖兒亂世CP 先婚後愛 (22:32)

由有「小張柏芝」之稱的宋祖兒和劉宇寧主演的古裝愛情內地劇《折腰》，自前年殺青以來，劇迷等了又等，劇集在上星期終於首播，這部讓觀眾期待2年的作品，憑紮實劇本、精緻質感的造型，以及男女主角超水準發揮，重新喚起觀眾對古裝偶像劇信心，香港觀眾可到Viu免費緊貼進度。

1. 假結婚真權謀

《折腰》講述小喬（宋祖兒飾）祖父曾因陣前撤兵使魏氏祖孫被害，兩族從此結下血海深仇，倖存的魏劭（劉宇寧飾）自幼發誓要誅李肅、滅喬家，大仇不報不成家。14年後，魏劭已為戰場梟雄，他扛起家族責任，率軍劍指焉州，表面為復仇，事實上他希望透過重修永寧渠，改善當地農產，緩和百姓困境。

為了改善百姓生計，他向世仇喬家提出聯婚；小喬深知姐姐心有所屬，決定成全摯親代姐出嫁。臨行前祖父留話：「若有幸令君侯為你折腰，你也要為焉州多謀幾步！」各懷目的的兩人﹐為了家族利益締結婚姻，沒想到魏劭逐漸收起成見、小喬也在相處中意識到魏劭並非表面上冷酷無情之人。魏劭在一次行動中受傷，小喬不顧危險出手相救，兩人感情逐漸升溫，可是家族仇恨和複雜的政局，仍然糾纏在他們之間。

2. 甜寵權謀兩不誤

有別於一般古裝偶像劇甜寵至上的套路，《折腰》將權謀和愛情置於同等地位。該劇背景設於動盪亂世，並以權謀和家族利益為核心，小喬和魏劭的相遇始於家族世仇和政治聯姻，兩人從相互算計到漸生情愫，呈現出成人世界的複雜與厚重感；不過劇中亦不乏輕鬆甜蜜的元素，如魏家為了鞏固家族勢力，希望少主魏劭多子多福，因此安排他納妾，小喬在得知消息後冷靜應對，更大方表示自己可以操辦，魏劭卻當眾表明此生只有小喬一人，夫妻間的互動讓故事增加了許多看點。

3. 宋祖兒天選小喬

《折腰》播映後不少觀眾讚宋祖兒是「天選小喬」，完美演繹小喬溫婉與嬌俏，其中城樓回眸、戰損落淚都被網民讚擁有絕美古裝外貌；她的表演也獲大讚「教科書演出」，例如小喬替姐出嫁時，她細膩表達角色的忐忑和不捨，演得入木三分；特別是她和魏劭先婚後愛後，2人從矛盾重重到漸生好感，喜劇氣氛十足。

4. 劉宇寧氣場全開

近年劉宇寧先後憑《珠簾玉幕》、《一念關山》人氣登頂，今次他飾演的魏劭外表冷酷，也因為從小經歷滅門血案，促使他成為了令人畏懼的將軍，自帶超強氣場！劇中的他每次面對小喬，總是口硬心軟，卻逐漸被妻子的美貌和聰慧所打動，加上劉宇寧憑冷酷氣質與出色原聲台詞，恰好展現出角色複雜性格，獲網民大讚。

5. 打破傳統大女主形象

《折腰》對女性角色的刻劃，突破古裝偶像劇的單一形象，核心角色小喬並非傳統意義上的「大女主」，而是充滿智慧的女性：即使面對家族的困境，她仍能冷靜分析，並利用有限的資源，為自己和家族爭取局勢，展現女性在亂世中的堅韌；魏家女眷和其他角色則呈現女性在家族勢力和權力鬥爭中的多個面向，不但豐富劇情，也為觀眾帶來了更真實、更立體的人物個性。

6. 畫質服裝精美獲好評

除了以上5個看點，《折腰》亦捨棄古裝偶像劇常用的慘白濾鏡並重新調色，被網民大讚恰到好處 ，劇組也在服裝設計上下了不少心思，不僅依據仿東漢末年背景，參考了漢代的服飾特點，如深衣、曲裾等，例如小喬的服裝則採用秦漢時期流行的連體深衣，造型端莊修身；魏劭的服裝則以深色系為主，款式簡潔大氣，突顯他的霸氣。

（即時娛樂）