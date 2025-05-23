AK新歌MV瞓棺材戲被質疑涉抄 公開留言反擊網民 (12:09)

MIRROR成員江𤒹生（AK）近日推出新歌《心死了幾百次》，MV講述他的靈魂出席了自己的喪禮，看到女友也有現身，卻苦無辦法跟她溝通，當中有AK瞓棺材的畫面。有網民為此質疑MV疑抄襲韓國男團BTS成員Jung Kook的歌曲《Seven》MV，該名網民在Threads留言︰「上次抄完Jung Kook《Standing next to you》，今次就抄《Seven》瞓棺材，點解可抄到咁明目張膽？仲要次次抄同一個人同一隻碟。第二張相嗰個都係Anson Kong嚟，唔好誤會。」AK回覆他說︰「你都明目張膽地亂咁噏，咁我點解唔可以明目張膽地做自己喜歡嘅事情？」

該名網民繼續對AK說︰「你喺演唱會都唱過JK首歌，有睇過佢啲MV，你鬧我亂噏冇問題，你鬧我定叫班fans嚟鬧我都唔介意，你同你隊crew過到自己良心就得。問心，我對你個人冇意見，但做得藝人，做得創作，reference咗幾多，條界線喺邊，如果真係有心做創作嘅必須要搞清楚。希望你明白我講緊乜。」AK激動留言反擊︰「你嘅意見我已經接收到，呢度有一拃沙，送俾你。」

不少網民留言力撐AK，認為「憑一個鏡頭就話人抄襲，你連抄襲嘅定義係乜你都未搞清」、「呢個世界唔止K-pop，有瞓過棺材嘅mv都有好多」、「咁凡拍殯儀同葬禮場面都係抄」等。

（即時娛樂）