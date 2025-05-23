TVB紐約電視電影節奪6殊榮 張振朗張曦雯膺演員優異獎 (13:42)

「2025紐約電視電影節」香港時間今天（23日）公布得獎結果，無綫（TVB）於6項提名悉數獲得獎項，合共奪得一銀、一銅以及4個優異獎，當中包括張振朗及張曦雯分別憑《反黑英雄》、《企業強人》獲得「男、女演員組別優異獎」。

張振朗在《反黑英雄》飾演亦正亦邪的臥底警察徐國賢，他已憑這角色先後獲得「2024亞洲影藝創意大獎」的「最佳男主角（中國香港地區）」、無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，今次再下一城獲「2025紐約電視電影節」的「男演員組別優異獎」。

張曦雯之前已憑《企業強人》的角色「宋翹」，於無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，這次再獲「2025紐約電視電影節」頒發「女演員組別優異獎」。連同去年憑《破毒強人》丁若寧一角獲得「亞洲內容大獎2024」的「最佳女配角組別銅獎」，她已在短短一年內奪得3個演技獎項。

節目方面，《2024香港小姐競選決賽》獲頒「製作設計/美術指導組別銀獎」。無綫新聞及資訊部奪得3個獎，包括《新聞透視：有片無真相》獲頒「科學及科技紀錄片組別銅獎」、《無窮之路 IV-一帶一路》獲頒「國際事務紀錄片組別優異獎」，以及《飛越五十載》獲頒「英雄紀錄片組別優異獎」。

（即時娛樂）