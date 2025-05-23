藍奕邦出港式失戀K歌 紀錄分手數年療傷過程 (14:58)

藍奕邦推出新歌《努力地生活》，他自言多年來堅持創作不同風格、不同題材的音樂，如今已為香港樂壇的資料庫留下許多元素，因此要推出一首血淋淋的失戀K歌，相信現在推出不會被質疑。他說︰「初入行嗰陣，好唾棄呢種失戀K歌。做得耐，就會發現寫一首呢啲K歌唔難，但要寫得高貴又中，又令人有衝動去K房唱係非常之難。最重要係當你真正經歷過一次狠狠的失戀，你會明白，點解港式失戀K歌係咁有市場，佢真係有一種療癒喺入面。」

《努力地生活》是藍奕邦療癒自己的記錄，他表示分手幾年來一直醞釀這首歌，「努力地生活」成為其座右銘。藍奕邦憶述伴侶突然搬走令他再次獨居：「好多年冇試過獨居，當時嘅我好震撼，同自己講要『努力地生活』，就算身邊冇伴，都唔好畀人睇死你一個人搞唔掂。不過，都有搞唔掂嘅時候。明明好努力，明明係個成年人，點解自己仲咁垃圾？生活好多瑣碎事，甚至係情緒管理，都彷彿handle唔到。有時候，甚至覺得努力去過生活好攰，寧願自甘墮落，飲到爛醉發癲，但係酒醒之後，又會覺得好醜，如果前度見到會搖頭嘆氣。」他最後以音樂療癒自己，請來見證其療傷過程的音樂人徐繼宗共譜新歌的曲詞。

MV方面，藍奕邦找來同樣正為失戀療傷的導演阿爛拍攝：「大家都有種對人歡笑背人愁嘅體驗，我就叫佢自己演番呢個MV，當係一份禮物，用呢個MV畀佢排毒，然後我哋就真係要move on喇。」他預告將於下月在台北演唱會上唱出這首新歌，讓當地樂迷感受港式失戀K歌的魅力。

（即時娛樂）