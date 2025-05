next

林峯昨晚(22日)在紅館舉行首場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》,老闆古天樂除了代表公司「One Cool」送花籃祝賀演唱會成功,更在開騷前親自到紅館探班,與林峯及工作人員一同實測演唱會的煙火效果。

阿峯今次開騷請來好友周秀娜擔任7場演唱會的表演嘉賓。昨天是周秀娜的40歲生日,阿峯在後台為她準備了生日蛋糕慶祝。周秀娜興奮表示:「多謝林峯,我生日正日可以企喺紅館舞台上過生日,多謝!」

