伍允龍開腔回應疑有新戀情 胡子彤曾想九龍城開咖啡店 (18:33)

張文傑看到展出的場景勾起不少拍攝《九龍城寨之圍城》時的回憶，認為這是一個不錯的旅遊景點。（林祖傑攝）

胡子彤、張文傑及伍允龍今天（23日）出席在九龍寨城公園舉行的《九龍城寨光影之旅》電影場景展開幕禮。胡子彤表示童年時曾到這公園遊玩，但當時不了解其背後的歷史。他稱有份演出的電影《九龍城寨之圍城》場景在公園內展出，感覺像完成了創舉。胡子彤說︰「這不止是我們的功勞，是整個團隊的努力。能透過一部電影把文化和歷史呈現出來，吸引遊客前來，是非常重要的事。本地市民未必了解這段歷史，希望他們來看，也吸引更多外地觀眾支持香港電影和旅遊業。」

張文傑看到展出的場景勾起不少拍攝時的回憶，認為這是一個不錯的旅遊景點。他說：「我們拍這部電影的時候，也沒想到會發展成今天這樣。一路走來，從夢想變成一種責任，一起憑這部電影推動香港旅遊，有這個機會就一定要盡力去做。」伍允龍則表示，他最喜歡的場景是天台部分，並提到現場安排了電視播放飛機經過的畫面。

他們建議展覽增設叉燒飯販售點。胡子彤透露曾考慮在該區開設咖啡店，最終因希望專注演藝事業而擱置計劃。林建岳在活動上透露快將開拍《九龍城寨之圍城》系列電影《龍頭》及《終章》，張文傑稱一直有聽聞相關消息，雖然仍未收到通知，但大家也十分期待，自己亦已開始準備。伍允龍談到其角色已死時，笑言正等待通知。他說：「未知有何安排，可能尚未告訴我。能夠演『王九』這角色一次已很開心，我相信仍有機會再見。」

林峯正舉行紅館演唱會，3子被問到會否再次擔任表演嘉賓時表示「應該有」。胡子彤透露昨晚已入場觀看了林峯演出，他被問到是否為了觀看表演嘉賓周秀娜而入場時笑言：「不准這樣說！我是去看阿峯，他染了頭髮，靚仔得差點認不出。周秀娜不漂亮麼？這些事放在心裏，不會說出口。」

伍允龍早前被發現與一名年輕女子同遊主題樂園，對於是否有新戀情，他表示當日與朋友前往主題樂園，度過了非常開心的一天，但沒透露對方身分。伍允龍說：「無論我是否拍拖，都不會特別宣布，如被拍得非常清楚才說。」他補充稱對方被指很年輕，可能是因為照片不夠清晰，但強調對方也不是年紀很大。至於女方是否圈中人，他則回應：「將來就會知道。」

（即時娛樂）