60歲郭晉安否認戀23歲莊子璇︰勿妨礙我尋找真命天子 (19:36)

現年60歲的郭晉安去年與歐倩怡結束18年婚姻後，近日因與23歲莊子璇合作而傳出父女戀。他今天（23日）出席《名人明星慈善網球賽2025》時澄清緋聞︰「大家不要亂說，假的，不要亂信﹗我不希望影響到別人，也不要妨礙我尋找真命天子。我還沒有對象，但如一直傳緋聞，恐怕沒有人敢接近我。」

他被問到會否介意「父女戀」，可接受跟莊子璇這個年紀的女生談戀愛時表示︰「坦白說，愛情無年齡界限，如發生了再作回應。姻緣這回事，我也不知道。」郭晉安表示現在很少跟異性約會︰「沒多少，我爭取不到，把握不來。我是I人（內向型人格）。嘗試變得外向？正努力嘗試。現今社會，內向與外向的特質也需要兼備。」談及擇偶條件，他表示無特別要求，只希望能有共同嗜好。當被問及與莊子璇的緋聞是否主演劇集《金式森林》的宣傳技倆時，郭晉安回應：「該劇何時播出也未知道。」

郭晉安透露10多年前愛上打網球，黃子恆、鄭子誠及黃智賢均是其波友。當被問到外貌是否因運動而「回春」，他笑言服用健康產品有助提升狀態，但強健體魄亦是關鍵。他近來每星期打兩次網球，並聘請健身教練加強體能訓練。他表示：「年紀大也要健身，我無意增肌，最重要是健康，對目前身形頗滿意，令穿衣效果更佳。」

同場的朱敏瀚透露有經營跟網球有關的生意，而且和緋聞女友陳曉華跟隨同一位網球教練，因此曾一同打球。他被指與陳曉華興趣相近，支持同一球隊，又熱愛打網球，朱敏瀚笑言：「我們只是跟隨潮流而已。」今天是朱敏瀚的33歲生日，他表示收工後將回家與母親及哥哥打邊爐慶祝。被問及有否邀請陳曉華，他未回應，只提到其他藝人朋友亦有約他慶祝。追問陳曉華有何表示時，朱敏瀚才補充：「這要問她了！她應該有發訊息祝賀我生日，但我太忙，還未查看。」談及未來計劃，他表示未考慮成家立室，目前以事業為重，並希望新劇能盡快開拍，因拍攝工作已延遲了數月。

（即時娛樂）