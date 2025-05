林峯紅館騷第2場 城寨四少同台合唱 劉俊謙跳椅子舞 被笑似鯉魚 (11:37)

next

林峯相隔9年再踏紅館舞台,一連7場的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》,昨晚(23日)迎來到第2場,除了周秀娜、吳林峰每晚固定登場外,更迎來同樣令人期待的3位好兄弟──「十二少」胡子彤、「四仔」張文傑、「信一」劉俊謙踏上紅館舞台,造就「城寨四少」再度同框。

昨晚林峯換上粉紅髮色載歌載舞,並獻唱一連串首本名曲;當去到嘉賓環節,胡子彤、張文傑、劉俊謙升上台合唱《風的形狀》,全場立即歡呼,3子聯同「陳洛軍」相隔多時再合體,更是「城寨四少」首次同台,林峯安排工作人員出動「表演櫈」,由林峯教上次缺席澳門騷的劉俊謙大跳椅子舞,兩人一組,一個坐低,另一人則撐著櫈子扭腰擺動下半身,輪到阿謙上陣,令林峯爆笑:「呢個角度睇到你好好笑,好似鯉魚。」他形容阿謙扭到就反眼,阿謙尷尬說:「唔好玩我啦!」尖叫聲震爆紅館。

當林峯、張文傑、劉俊謙退場後,胡子彤唱出個人單曲《兄弟打》,子彤家人昨晚亦到場支持。昨晚吸引大批圈中人捧場,包括《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞、楊茜堯、楊明、徐榮、廖碧兒、樂易玲、吳若希、麥美恩、孔德賢、盧慧敏等,楊明、徐榮一班第13屆藝員訓練班畢業生,更高舉「十三期同學仔」燈牌撐場。

