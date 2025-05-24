林峯紅館騷第2場 城寨四少同台合唱 劉俊謙跳椅子舞 被笑似鯉魚 (11:37)

「城寨四少」林峯﹑胡子彤﹑張文傑和劉俊謙再合體，現身紅館舞台，他們合唱《風的形狀》。（大會提供）

林峯相隔9年再踏紅館舞台，一連7場的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》，昨晚（23日）迎來到第2場，除了周秀娜、吳林峰每晚固定登場外，更迎來同樣令人期待的3位好兄弟──「十二少」胡子彤、「四仔」張文傑、「信一」劉俊謙踏上紅館舞台，造就「城寨四少」再度同框。

昨晚林峯換上粉紅髮色載歌載舞，並獻唱一連串首本名曲；當去到嘉賓環節，胡子彤、張文傑、劉俊謙升上台合唱《風的形狀》，全場立即歡呼，3子聯同「陳洛軍」相隔多時再合體，更是「城寨四少」首次同台，林峯安排工作人員出動「表演櫈」，由林峯教上次缺席澳門騷的劉俊謙大跳椅子舞，兩人一組，一個坐低，另一人則撐著櫈子扭腰擺動下半身，輪到阿謙上陣，令林峯爆笑：「呢個角度睇到你好好笑，好似鯉魚。」他形容阿謙扭到就反眼，阿謙尷尬說：「唔好玩我啦！」尖叫聲震爆紅館。

當林峯、張文傑、劉俊謙退場後，胡子彤唱出個人單曲《兄弟打》，子彤家人昨晚亦到場支持。昨晚吸引大批圈中人捧場，包括《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞、楊茜堯、楊明、徐榮、廖碧兒、樂易玲、吳若希、麥美恩、孔德賢、盧慧敏等，楊明、徐榮一班第13屆藝員訓練班畢業生，更高舉「十三期同學仔」燈牌撐場。

（即時娛樂）