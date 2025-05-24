中年好聲音3紅白大戰｜李金凱挑戰快歌 唱《頭髮亂了》揮灑自如獲讚 (12:22)

「三大魔王」（左起）劉洋﹑張與辰和黃博挑戰「死亡之歌」，3人各展Sing勢﹗（無綫提供圖片）

獲得《中3》第四名的李金凱，驚喜獻唱了《頭髮亂了》；出名唱抒情歌別具感染力的李金凱，演繹快歌同樣揮灑自如。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3紅白大戰》明晚（25日）8點翡翠台播出上半場。節目中，20位「中3生」分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」，爭奪紅白大戰冠軍殊榮。

白隊選手包括張與辰、劉洋、李金凱、趙浚承、占士丁丁、王鄭浚仁、羅逸軒、任永健、陳溢光、陸東成、李創偉，隊長則是《中2》亞軍譚輝智；紅隊選手包括黃博、陳芷盈、善玥澄、曹越、劉曉昆、阮慧珊、陳嘉琦、侯靜伊、鍾凱瑩，隊長則為「中1生」支嚳儀（支支）。評判審方面，除了《中年3》固定評審肥媽、周國豐、張佳添及海兒，還有上屆《紅白大戰》評判的谷婭溦。

20位「中3生」獻唱完Opening歌曲《發亮》後，比賽正式揭開序幕。本集還獻上比賽以外的驚喜環節，就是安排《中3》第四到第七名參賽者，獻唱當日為決賽預先準備的決勝快歌；獲得《中3》第四名的李金凱，驚喜獻唱張學友的《頭髮亂了》，李金凱出名唱抒情歌具感染力，估不到他唱快歌也同樣揮灑自如，肢體動作等表現均充分反映他相當享受舞台。

今集共播出4個回合競賽部分，最大亮點是「三大魔王」挑戰「死亡之歌」的對決，「死亡之歌」顧名思義是歌唱比賽中，難度及「死亡度」極高的歌曲。這個回合集合《中3》冠亞季得主演出，3人都有「魔王」之稱。

打頭陣獻唱《浮誇》的劉洋，當日他聲線沙啞，但他仍挑戰難度再飆高音，感染力及壓台感絲毫未受影響。劉洋笑言自己唱到腰痛，獲得評判好評，肥媽說：「雖然唱到腰痛，但咁都唱到呢粒音，仲要唱得咁好，實至名歸嘅魔王！」谷婭溦說：「在這麼沙啞的情况下，你的高音還是那麼穩。」張佳添說：「呢隻歌上山下海，臨尾基本上氣絕身亡，你基本上做到晒。」

另一男魔王張與辰獻唱張學友名曲《餓狼傳說》，同樣獲得評判高度評價。肥媽說：「通常（啲人唱）第一句我係想死，但佢嘅第一句好靚，佢個狀態直情係表演嘅狀態。」谷婭溦說：「非常完整嘅表演，好享受你嘅舞台，最好嘅地方係我見到你嘅進步。」聽完在節目中擔任導師的谷婭溦評價，張與辰道謝：「我一直未有機會面對面多謝溦溦老師，真係好多謝你，你幫助咗我好多，我以前一直對自己無信心。」

面對劉洋及張與辰勢如破竹，紅隊要派出「女大魔頭」、《中3》冠軍黃博應戰，黃博以其特有的唱腔，演繹陳奕迅的《陀飛輪》，海兒坦言聽到「起雞皮」，肥媽亦讚不絕口：「做到評判係我嘅福音，因為我好享受佢哋唱歌，黃博我畀20分！」張佳添說：「唔係魔頭都好難挑戰。」

（即時娛樂）