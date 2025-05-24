盧冠廷最後一次紅館開騷 《憑著愛》最引以為傲 版稅收入足夠生活 (13:06)

今年踏入75歲的盧冠廷（LoLo）將於6月21日及22日，假紅館兩場《MY MUSIC‧MY LIFE 一生所愛》演唱會，他接受商台《星光背後》主持人梁泰來訪問。

第4度登上紅館盧冠廷力谷最新派台歌《陪著我走》，談及事隔9年才申請到紅館檔期，LoLo不諱言今次將會是他最後一次紅館個唱，他說：「肯定今次係最後一次！你計下數，9年後我都84歲啦，唔好搞啦，休息下好過。」

節目中，LoLo分享與填詞人太太唐書琛相依相伴半世紀秘訣外，亦回顧其音樂歷程，他最引以為傲作的作曲作品，是蘇芮1989年主唱的《憑著愛》。LoLo於1991年曾心淡退出樂壇，原因跟當年他與台灣音樂大師李宗盛合作所推出的專輯有關，他說：「300萬製作費，賣得萬五張！」

盧冠廷透露這次最後紅館騷，將會選唱自己過往為他人創作的經典金曲，包括張學友的《天變地變情不變》、張國榮的《你在何地》及羅文的《朋友一個》等。談及自己最愛的作品，他說是1989年電影《群龍戲鳳》的主題曲—《憑著愛》，他說：「《憑著愛》係經典到不得了！點解呢隻歌咁巴閉？當時香港歌手大部分都改編台灣或日本歌，但《憑著愛》一出，台灣姜育恆將佢改成《再回首》，係第一次！之後《再回首》喺春晚成7億人聽，首歌雖然唔係我唱，但作為作曲人生出呢個藝術品，係好開心！更勁嘅係王家衛《繁花》揀咗60隻歌，全部都播一次就算，唯獨《再回首》Repeat咗5、6次，係經典過經典！」

LoLo披露能夠作出《憑著愛》的旋律，歸功於該電影編劇——盧堅，他說：「當時洪金寶導演唔睇音樂，叫盧堅睇住我啲音樂。我聽咗故事作主題曲，頭嗰幾句主曲已經作起，但副歌嗰段作極都唔match。盧堅啲taste正，好多次都話副歌唔合格，迫咗我改唔知幾多次。作到𠵱家版本嘅副歌，佢終於話正呀，呢首歌能夠攞獎，都係因為盧堅迫我，喺度要多謝佢。」

1991年，盧冠廷殺入台灣巿場與音樂大師李宗盛合作「半國語半粵語」專輯《我（們）就是這樣》，不過自此專輯後，LoLo至2015年復出前，也再沒推出個人唱片，他說：「同李宗盛本來『無啦更』，係張艾嘉畀咗我啲碟佢聽，佢覺得我唔錯。咁啱當時滾石又想進軍香港，就飛嚟香港同我傾合作呢隻碟。」

談及作給對方唱國語，然後自己唱廣東話，他說：「我國語唔得，佢廣東話唔得，一定係咁做，之前無人試過！本來一人作5首，點知佢又忙到淨係作到2首，搞到我要作埋其他。」

LoLo坦承當時對這張專輯的期望很大：「我、我太太同李宗盛都將最好嘅嘢放晒落呢張碟，期望肯定大。李宗盛話用咗300萬，淨係錄音都95萬，但喺香港只賣得萬五張。雖然李宗盛話隨時可以出第二張，但我唔想再蝕晒人啲錢！之後我係唔再出碟，唔想嘥人錢！都已經唱咗10年，咪算囉！」

LoLo否認當年是創作瓶頸位：「唔係我創作瓶頸，而係個巿場唔接受你，你識飛天都無用，咪做有人接受你嗰啲，咪繼續做電影配樂囉！」

盧冠廷坦言若非2015年環球唱片邀請他復出、灌唱片及開騷，他也不會再有出歌出碟的大計。他指多年來的版稅收入，以及西貢開設18年的綠色商店，已足夠他夫妻生活：「版稅OK㗎！養咗我哋幾十年，間舖生意都好，同樣養咗我哋18年。」

（即時娛樂）