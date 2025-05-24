單身陸詩韻盼覓伴侶 小心處理感情事 安俊豪明年開騷賀入行10周年 (15:37)

單身的陸詩韻早前在網上透露生活寂寞，她表示渴望找個伴侶。（鍾一虹攝）

陸詩韻、安俊豪、甄采浠、蘇家欣今天（24日）到九龍塘出席《第11屆香港心短片比賽》閉幕禮暨放映會，轉型從商的陸詩韻難抵戲癮，將再參演無綫劇《璀璨之城》，伙張智霖和張曦雯合作，她說：「幾年冇拍劇，心情既開心又緊張。」她直言近年營商環境麻麻，所以要找不同出路，也有到內地開直播拓展市場，她笑言普通話進步不少，也考慮在內地租屋方便休息。

單身的陸詩韻早前在網上透露生活寂寞，她表示渴望找個伴侶，近期透過朋友介紹認識新朋友，但會小心處理感情事，一定要了解清楚才發展。是否因曾替前男友做擔保人，結果賠上300多萬債務而受影響？她直言怕怕：「呢件事10幾年前發生的，我𠵱家唔會再做擔保人，唔想再錯，我已經冇時間，若果再跌低未必能企番起身。」

已離巢無綫的甄采浠（甄詠珊）目前自由身發展，她表示最近做直播，嘗試走搞笑路線，又在洽談舞台劇，但不太適應新環境，會考慮再簽大公司：「我個人天馬行空，唔識得做規劃，希望搵大公司幫手比較好。」她自嘲性格和做事都很固執，故找玄學師傅改名，希望啟發思維，敢於挑戰新事物。

安俊豪開心新歌《勿擾模式》反應理想，能推上幾個音樂流行榜排名，帶挈接商演外，最近開始收生兼任唱歌老師，問到是否收入增多？他直認：「收入增多咗，事業都變得更好玩，因為我𠵱家身兼歌手、健身教練同歌唱老師，時間上要分配。」他又計劃明年組班演舞台劇，以及舉行個人演唱會慶祝入行10周年。

（即時娛樂）