《刑偵12》收視口碑理想 林保怡為救陳自瑤 拳打彭懷安 (19:19)

林保怡、陳自瑤、彭懷安、衛志豪、張松枝等，今天（24日）到紅磡宣傳無綫劇《刑偵12》，劇中陳自瑤在女兒「魚蛋妹」王尹菁面前，被「前夫」彭懷安侵犯，獲林保怡英雄救美，陳自瑤指彭懷安拍攝時表現尷尬，為效果不適犧牲自己，主動稱不介意對方惜頸。問於小朋友面前拍這類戲可有尷尬？她說：「一點也不尷尬，我是演員嘛！」林保怡指拍攝這場戲時不慎一拳打中彭懷安，但唯有演落去，演完才向對方講對不起，驚被自己打瘀。

該劇播出一周收視與口碑皆理想，林保怡表示網上有很多好評論，不過有些網民指看到劇情不合理，他說：「我覺得太早評論，觀眾應該睇多幾集，就會睇到好合理。」被網民讚凍齡有術，林保怡說：「點會呀？可能我一向唔化妝，分別唔太大，係老咗！」但他認同被讚皺眉滲出戲味，因演戲多年應該有進步。

陳自瑤憑《婚後事》獲「新時代國際電影節」頒「最受歡迎女演員」，問可覺得為自己失落「視后」平反？她說：「唔可以咁講，我真心覺得每位演員演得好，好開心今次頒獎禮有好多內地演員，可以喺少量港劇情况下得獎，已經覺得好榮幸。」

衛志豪被問到可有聯絡好友余思敏？他說：「有！佢𠵱家心情平復，但進入司法程序都唔會深入了解，我哋一班朋友盡量陪佢食飯傾偈，不過佢要照顧小朋友同父母，又要打理屋企都很忙，佢真係好辛苦，每個人遇到呢件事會很憂心，加上𠵱家仲未解決，希望佢開心啲。」

身為「明星足球隊」成員的衛志豪，被問到譚詠麟與陳百祥分家，他會站哪一方？他只說：「唔係話分邊面，我同校長（譚詠麟）踢波，大家都係踢波，佢哋冇反面，有傾有講，只係唔一齊踢波。」

（即時娛樂）