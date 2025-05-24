鍾舒漫參與慈善音樂會體會共融重要 蘇君蕎以曲奇傳愛 (23:32)

鍾舒漫、黎美言、涂家堯、莫麗淇等昨晚到參與第二屆「愛我請留言」慈善音樂會，以「世代共融」為主題，蘇志威女兒蘇君蕎（Yumi）做義工，焗製曲奇餅送給入場觀眾外，也在會場內負責送上禮物小包，為善事出力。

鍾舒漫對共融社會有很深感受，回想多年前在英國讀書，住在一對夫婦經營的民宿，留意到他們只會每星期沖涼一次。「我們亞洲人習慣每天沖涼，正因為這樣令他們很不滿，但又沒有直接表達不滿，而是與另一位室友講，話我是一個攻心計又蠱惑的人，為了浪費他們的水費而日日沖涼，因為英國的水費好貴。我當時得十幾歲，覺得好受傷害，不知道做了什麼事情他們這麼不喜歡我。後來才明白，外國有些地方，有部份人真的一星期沖一次涼，這是文化的差異，在不同成長背景與文化背景底下，會產生誤會或者傷害。」現今社會有很多因不同社會背景與文化差異而產生的誤會，她覺得共融社會是很重要的，她希望透過這個音樂會，傳遞出這個訊息，即使面對與自己成長背景和文化背景不同的人，要互相了解和愛人如己。

鍾舒漫表示近日為無綫《聲秀》擔任音樂導師，陪學員一齊行：「我人生第一次做這種節目，不知做成點，但我揀了這個挑戰，當是一個學習。」

黎美言第二次參加「愛我請留言」慈善音樂會，她曾經歷弟弟離開，「我一直認為比自己年輕的家人，理所當然是我會比他先走吧？還要是我的弟弟。但原來經歷過自己弟弟離開，明白愛真的要及時。通過這個音樂會，想表達的是，愛要及時講出口，不要怕老土和肉麻，切膚之痛要自己經過才知道，大家身邊有好愛惜的人，不論是家人或朋友也好，長輩或後輩也好，要早點講出來，你是好關心他的。」她表示做生意後放鬆很多，不用擔心上鏡，多了約朋友吃飯，可能飲酒就肥，要喼回身形。

Yumi焗製數百塊曲奇餅，及在場內派發紀念品給觀眾。她已視烘焙為終身職業，當初得到家人支持，提議她可以把喜愛的東西變為事業，「父母只是希望我要有禮貌，對人好，在人格方面他們會比較嚴。飛日本前，我在酒店的餅房工作一年，試下自己做唔做到，始終做廚房都不容易，好彩是當時的上司及團隊好放手任我做，這一年沒有受氣，氣氛也好和諧。」她最拿手是戚風蛋糕，會投資約6位數字開設自己的餅鋪，「細有細做，剛開始唔想有太大壓力。」有否焗餅送給蔡一傑，她笑說：「傑叔？他康復得幾好，可是整餅或整蛋糕也要落糖，未知他適唔適合吃甜，所以我也是言語上的慰問。我也好期待草蜢可以再開演唱會，我真是他們的粉絲。」

（即時娛樂）