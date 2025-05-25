龔嘉欣通渠吸糞迎三大驚人挑戰 連環遇「小強」嚇到尖叫 (11:45)

Katy一見到小強即嚇到大叫﹗（無綫提供圖片）

無綫綜藝節目《一日打工限定》明晚（26日）播出第6集，是從事一日吸糞工作的視后龔嘉欣（Katy），Katy在短短一日內去了多個不同地點，並負責處理吸油、吸化糞池、吸沙井及通渠等工作；據同行的2位師傅透露，相關行業「基本上冇女仔入行」，而Katy出發工作前，則拍心口表示：「唔緊要，豁出去！都明白（製作組）係想畀啲挑戰我嘅。」

是次Katy迎來3大挑戰，其中一樣是吸糞工作！據製作組透露，吸糞現場只能以「惡臭難當」形容，並謂拍完後2天，該股惡臭味仍未成功清除。現場所見，當Katy與師傅合力打開屎渠蓋後，忍不住發出驚嘆聲，但Katy遵從師傅指示，拿起大鐵鏟將渠中的糞便撩散方便吸走。Katy坦言過程震撼：「（啲糞便）好似我哋平時啲boo boo放大咗10倍咁粗，我要望住佢哋係咁鏟呀鏟，當你見到師傅坐咗喺渠邊好辛苦喺度吸，我都覺得要嗱嗱臨鏟好畀佢吸走（糞便）。」

吸糞期間，Katy與師傅發現奇怪物品—─沾滿糞便的地拖，Katy感嘆：「師傅話最常見係女性用品，大家去廁所時要好好處理，唔係真係會爆渠！」她大讚師傅專業精神令人敬佩：「大家係拍硬檔，好想一齊快脆搞掂收工，你唔會見到佢哋有任何嫌棄或者覺得攰，好開心㗎佢哋，反正都要做，不如令日子好過啲同快過啲。」

第二項挑戰則是「小強」，在其中一項吸沙井工作中，Katy在不同沙井遇上「小強」，搞笑的是，Katy每次偶遇「小強」，都會發出尖叫聲：「嘩！阿強呀！」即使小強與她相距很遠、她也如臨大敵般全身硬軚，更一度驚到「企都企唔直」，畫面搞笑。

第三樣挑戰竟然是計數，原來吸糞工作當中，涉及不少數學計算，都是簡單加減乘除算式，但Katy卻應付不了，簡單如「數數目」，Katy都會數到「亂籠」，Katy事後笑言，小時候幫家人打工時，亦是因為數學出事而被辭退：「細個有試過幫屋企手打報價單，自從我打少咗個零之後，就畀人炒咗。」

除了以上3大挑戰，Katy的工作還涉及體力及忍受污糟考驗，但難得Katy不怕辛苦，全程落手落腳做足，不但清潔油污時落足力、搬運大型喉管時又像女漢子般將喉管放上膊頭，令同行師傅亦佩服，並坦言Katy工作表現值8分，師傅說：「佢直頭優秀，至少真係做到唔怕污糟。」

（即時娛樂）