《清明上河圖密碼》5.27首播 白百何再演古裝掀回憶殺 (12:01)

白百何（左圖）在劇中除了人妻還暗藏另一身份，加上性格多變，時而溫柔、時而論盡時而心狠手辣，神秘又吸引。（無綫提供圖片）

無綫外購新古裝劇《清明上河圖密碼》將於周二（27日）起、逢周一至五晚上9點半翡翠台播映，演員陣容包括白百何、張頌文、張馨予、周一圍、侯岩松、張耀、夏夢及林家川等。

《清明上河圖密碼》由冶文彪撰寫的同名小說改編，與宋朝歷史名畫《清明上河圖》有關，劇中主角將根據這幅歷史名畫查案講故事，《清明上河圖密碼》除了取材角度新鮮，劇情布局懸疑兼多反轉位，主要角色時而專業、時而溫馨的互動，亦是追看原因之一，以下歸納無綫播出版本的5個必看位，作為追劇前導讀。

必睇位1：同名小說原作者耗時8年創作

張擇端繪畫的《清明上河圖》，是北宋時期作品，以細膩手法描繪當時首都汴京熙來攘往的巿井繁榮盛況；《清明上河圖密碼》小說作者冶文彪因著這幅名作相當著迷，花了整整八年時間研究這個名畫，從而創作出合共六本懸疑式小說，而小說中所有案件的關鍵均隱藏在《清明上河圖》中，其中有個角色更會以原畫師張擇端（是安飾）身份不時穿插現身講解畫中場面，相當有諗頭。

必睇位2：斥資30億人民幣製作

劇組斥資達30億人民幣製作，務求盡力還原《清明上河圖》原畫中的盛世畫面，其中首集的梅船案，便動用了700多名演員同場演戲，為的就是由場景同人物數量等均全面還原畫中所有細節，製作嚴謹認真；加上拍攝角度及分鏡極具電影感，保證極盡視聽之娛。

必睇位3：親情﹑懸疑和搞笑

《清明上河圖密碼》講述在宋朝年間，大理寺職位最低級的貼書小吏趙不尤（張頌文飾）與溫悅（白百何飾）等性格迴異的一家五口，因一次意外被捲入離奇大案，眾人一邊破解各大懸案、一邊解決層出不窮的家庭問題。透過查案，五人重新認識並接納彼此，並攜手渡過重重難關。劇情倫理親情、輕鬆搞笑、懸疑推理及武打場面兼備。

必睇位4：白百何6年後再演古裝 孖張頌文演夫妻

白百何在劇中除了人妻還暗藏另一身份，加上性格多變，時而溫柔、時而論盡時而心狠手辣，神秘又吸引。自電影《捉妖記2》相隔6年後，再以古裝亮相影視作品的白百何，搭配《狂飆》反派角色張頌文飾演夫妻，CP配搭新鮮。

必睇位5：羅啟豪唱主題曲

劇集原裝片尾曲《盛世》由韓紅主唱，而無綫播映的版本則由《中年好聲音》第一季季軍得主羅啟豪（Ramon）獻唱主題曲《有天做證》。羅啟豪之前與李佳合唱《倆忘煙水裏》反應不錯，這次羅啟豪再為外購劇獻聲，定必引發迴響。

（即時娛樂）