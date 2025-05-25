陳家樂踩過界做主持 自爆識女仔百發百中 火火勁「葡萄」 (14:08)

陳家樂和連詩雅（Shiga）結婚2年，由兩口子變成三口幸福之家，Shiga產後工作忙個不停，除了唱歌、主持還踏足舞台劇界，陳家樂亦不讓老婆專美，踩過界為網上平台主持新節目《巴打圍爐The Bros Club》，與火火、梁釗峰和KB拍住上。

《巴打圍爐》第一集已在YouTube上架，主題為「男人自尊底線！窮和性無能都不及XX？」四位中佬傾到天昏地暗，無所不談，火火毫不留情對家樂說：「我哋3個都比較憎你，因為你係人生勝利組，男主角、靚仔、老婆靚家庭又幸福！」被狂笠高帽的陳家樂表示：「我諗勝利係你哋誤會咗我。」他謙虛解釋：「可能係既定印象，都未真係了解我就話我勝利。」

火火指陳家樂靚仔有利追女仔，家樂聞言耍手擰頭說：「普通靚仔，有好多好靚仔嘅，唔係我話想要邊個（女），就可以要邊個嘅！」火火追問他有否追女失敗經驗，家樂尷尬笑謂：「我又好少有識唔到女仔嘅經驗。」眾人起哄後，他即解畫因為要有十足把握才會出手，火火追問他：「咁係咪百發百中？」家樂只好焗認：「好似真係少啲。」

陳家樂在節目中讚Shiga對他非常遷就，兩公婆甚少鬧交，傾到人生低潮期，家樂表示現時活在辛苦中：「可能好多人覺得我好多嘢做，我能力未必可以畀我選擇做或唔做，又唔知自己嘅選擇啱唔啱，比如今年我放低咗一啲工作，但收入就減少，冇咗呢啲錢，點照顧屋企呢？」

（即時娛樂）